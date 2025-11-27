ΟΟΣΑ: Οι Έλληνες θα γεράσουν με τον 4ο ταχύτερο ρυθμό τα επόμενα 25 χρόνια

Ανά 100 άτομα ηλικίας ηλικίας 20-64 ετών, οι 65+ προβλέπεται να αυξηθούν από 33 το 2025 σε 52 το 2050, ενώ ήταν 22 το 2000.

Τον τέταρτο ταχύτερο ρυθμό γήρανσης τα επόμενα 25 χρόνια θα έχει η Ελλάδα, σύμφωνα με μελέτη του ΟΟΣΑ για τα κράτη - μέλη του.

Ειδικότερα, κατά μέσο όρο σε όλες τις χώρες του ΟΟΣΑ, ανά 100 άτομα ηλικίας ηλικίας 20-64 ετών, οι 65+ προβλέπεται να αυξηθούν από 33 το 2025 σε 52 το 2050, ενώ ήταν 22 το 2000.

To «χάσμα» θα είναι ιδιαίτερα έντονο στην Κορέα, κατά σχεδόν 50 μονάδες, και στην Ελλάδα, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Σλοβακία και την Ισπανία κατά περισσότερες από 25 μονάδες.

Ο πληθυσμός ικανός για εργασία (20-64 ετών) προβλέπεται να μειωθεί κατά πάνω από 30% τις επόμενες 4 δεκαετίες στην Εσθονία, την Ελλάδα, την Ιαπωνία, τη Σλοβακία και την Ισπανία, ακόμη και κατά 35% στην Ιταλία, την Κορέα, τη Λετονία, τη Λιθουανία και την Πολωνία.

Τέλος, τα αντικίνητρα για επιστροφή στην εργασία μετά την κανονική ηλικία συνταξιοδότησης είναι μεγάλα στο Βέλγιο, την Κόστα Ρίκα, την Ελλάδα, το Λουξεμβούργο και την Τουρκία.