Κίεβο: Οι αντιπροσωπείες ΗΠΑ - Ουκρανίας θα συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στο σχέδιο Τραμπ

Ουκρανοί και Αμερικανοί αξιωματούχοι θα συνεχίσουν να εργάζονται πάνω στο υποστηριζόμενο από τις ΗΠΑ ειρηνευτικό σχέδιο, δήλωσε σήμερα ο επικεφαλής του γραφείου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Στο τέλος της εβδομάδας, η ουκρανική και αμερικανική αντιπροσωπεία με την από κοινού τους συνεργασία θα συνεχίσουν να εξελίσσουν το αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε στην Γενεύη» έγραψε ο Άντριι Γερμάκ σε ανάρτηση του στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

«Είναι σημαντικό να μην χάνουμε την παραγωγικότητα και να εργαζόμαστε γρήγορα», δήλωσε ο ίδιος.

