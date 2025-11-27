Ουκρανία: Ο στρατός μπλοκάρει τις νέες ρωσικές επιθέσεις στο Ποκρόφσκ

Τα ουκρανικά στρατεύματα μπλοκάρουν τις προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων να πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις στις εμπόλεμες πόλεις της ανατολικής Ουκρανίας Ποκρόφσκ και Μιρνοχράντ, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του στρατού στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι.

Σε ανακοίνωση του στο Facebook, ο Ολεξάντρ Σίρσκι πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει αναγκασθεί να αναπτύξει εφεδρικά στρατεύματα για τις επιχειρήσεις της εκεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ