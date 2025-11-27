Ειδήσεις | Διεθνή

Ουκρανία: Ο στρατός μπλοκάρει τις νέες ρωσικές επιθέσεις στο Ποκρόφσκ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Ουκρανία: Ο στρατός μπλοκάρει τις νέες ρωσικές επιθέσεις στο Ποκρόφσκ
Getty Images
Τα ουκρανικά στρατεύματα μπλοκάρουν τις προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων να πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις στις εμπόλεμες πόλεις της ανατολικής Ουκρανίας Ποκρόφσκ και Μιρνοχράντ, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του στρατού στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι.

Τα ουκρανικά στρατεύματα μπλοκάρουν τις προσπάθειες των ρωσικών δυνάμεων να πραγματοποιήσουν νέες επιθέσεις στις εμπόλεμες πόλεις της ανατολικής Ουκρανίας Ποκρόφσκ και Μιρνοχράντ, δήλωσε σήμερα ο αρχηγός του στρατού στρατηγός Ολεξάντρ Σίρσκι.

Σε ανακοίνωση του στο Facebook, ο Ολεξάντρ Σίρσκι πρόσθεσε ότι η Ρωσία έχει αναγκασθεί να αναπτύξει εφεδρικά στρατεύματα για τις επιχειρήσεις της εκεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κλήρωση 1.000 ευρώ σε 8.500 κατόχους προπληρωμένων καρτών επιδομάτων - Δείτε αν κερδίσατε

Επιστροφή ενοικίου: Έφτασε η ώρα της πληρωμής - «Κλειδί» το ΙΒΑΝ

Συλλογικές Συμβάσεις: Πότε θα επεκτείνονται οι συμφωνίες για τους μισθούς - Τι αλλάζει σε μετενέργεια και διαιτησία

tags:
Ουκρανία
Ρωσία
Πόλεμος
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider