Οι τιμές που περίμενες όλον τον χρόνο: Η Black Friday της HUAWEI

Σιγά τι έμεινε! Η Black Friday έρχεται και φέτος να ξεμυαλίσει όσους αγαπούν την τεχνολογία και η HUAWEI είναι και πάλι εκεί να καλύψει πραγματικά κάθε ανάγκη!

Μέσω του δικτύου συνεργαζόμενων καταστημάτων της στην Ελλάδα, η HUAWEI φέρνει φέτος μερικές από τις πιο δυνατές προσφορές σε wearables, audio, tablets και smartphones. Είτε θέλεις να αναβαθμίσεις την καθημερινότητά σου, είτε θέλεις να βελτιώσεις τον tech εξοπλισμό σου, είτε απλά θέλεις να πάρεις ένα δώρο, οι εκπτώσεις του 2025 θα σε πείσουν εύκολα να επιλέξεις την HUAWEI.

Οι προσφορές ισχύουν από το δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων της HUAWEI και διατίθενται μέχρι εξαντλήσεως αποθεμάτων, οπότε... ναι, καλό είναι να κινηθείς γρήγορα!

Για ρίξε μια ματιά...

Wearables: fitness, health & style σε super τιμές

Αν υπάρχει κατηγορία που κάθε χρόνο ξεχωρίζει στη Black Friday της HUAWEI, είναι σίγουρα τα wearables. Το δίκτυο συνεργαζόμενων καταστημάτων της HUAWEI προσφέρει φέτος αρκετά μοντέλα των σειρών WATCH GT 5, WATCH FIT 4 Pro, WATCH FIT 4 και WATCH FIT 3 σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές για τη Black Friday. Μερικά παραδείγματα:

HUAWEI WATCH FIT 4 Pro (Green woven / Black)

Από 249€ → 199€

HUAWEI WATCH FIT 4 (Silver woven / Black)

Από 149€ → 129€

HUAWEI WATCH FIT 3 (Black)

Από 119€ → 99€

HUAWEI GT 5 45mm (Black)

Από 219€ → 169€

Οι μειώσεις καλύπτουν διαφορετικές εκδόσεις των δημοφιλών σειρών, προσφέροντας αρκετές επιλογές για όσους θέλουν ένα smartwatch σε πιο προσιτή τιμή.

Φυσικά, εκτός από τη Black Friday, η HUAWEI έχει κυκλοφορήσει και τη σειρά WATCH GT 6 και το επιβλητικό Watch Ultimate 2.

Audio: Οι απόλυτες Black Friday ευκαιρίες για μουσική παντού

Στα audio η HUAWEI ανεβάζει κάθε χρονιά τον πήχη, ειδικά με τα open-ear μοντέλα που έχουν πλέον φανατικό κοινό -ιδανικά για commuters, ποδηλάτες και όσους θέλουν να ακούν μουσική χωρίς να αποκόπτονται από το περιβάλλον.

Πολλά Black Friday μοντέλα πέφτουν αισθητά, με τις προσφορές να πιάνουν τόσο premium σειρές όσο και πιο προσιτές επιλογές. Αν θες audio αναβάθμιση πριν τις γιορτές, είναι από τις καλύτερες στιγμές να το κάνεις: noise cancelling, καθαρός ήχος και μπαταρία που κρατάει όλη μέρα, σε τιμές που δύσκολα θα ξαναδούμε μέσα στη χρονιά. Ένα δείγμα:

FreeBuds Pro 4 : Εντυπωσιακή πτώση τιμής για ένα από τα πιο ισχυρά μοντέλα στη σειρά

Από 179€ → 139€

FreeClip: Το ιδιαίτερο open-ear μοντέλο της HUAWEI, για όσους θέλουν άνεση και διαφορετικό σχεδιασμό

Από 159€ → 139€

Tablets: MatePad σε πιο προσιτό εύρος τιμών

Η Huawei συνεχίζει να χτίζει πολύ δυνατά στον χώρο των tablets – ειδικά για creators, professionals και φοιτητές. Φέτος στη Black Friday βλέπουμε πολύ ενδιαφέρουσες προσφορές που καλύπτουν όλο το φάσμα:

MatePad 11.5" (6+128GB) στα 189€ από 199€ — μια εξαιρετικά ευέλικτη συσκευή για καθημερινή χρήση, productivity tasks, παρακολούθηση μαθημάτων ή περιεχομένου.

Άλλες εκδόσεις MatePad πέφτουν επίσης σε ανταγωνιστικές τιμές, κάνοντας την αγορά tablet πιο προσιτή από ποτέ.

Με μεγάλη οθόνη, υψηλή ανάλυση, υποστήριξη stylus και δυνατότητα σύνδεσης με keyboard, τα Huawei tablets είναι από τα πιο ολοκληρωμένα «εργαλεία» για όσους θέλουν να δουλεύουν ή να δημιουργούν από οπουδήποτε.

Smartphones: ναυαρχίδες και premium φωτογραφία σε Black Friday deals

Αν ψάχνεις νέο smartphone, η Black Friday της HUAWEI είναι από τις λίγες περιπτώσεις όπου flagship συσκευές κατεβαίνουν τόσο πολύ. Οι εκπτώσεις 2025 περιλαμβάνουν:

Mate X6 (12+512GB) : Το εντυπωσιακό foldable πέφτει κατακόρυφα από 1999€ στα 1499€.

Pura 70 Pro (12+512GB) : Από 899€ πέφτει στα 699€, καθιστώντας το ένα από τα πιο ανταγωνιστικά premium φωτογραφικά smartphones φέτος.

Pura 80 Pro: Το πολύ δυνατό φωτογραφικά μοντέλο πέφτει στα 899€ από 1199€

Pura 80 Ultra: Στα 1399€ από 1699€, ένα από τα μεγάλα "BF Hot" προϊόντα με κορυφαία κάμερα και design.

Γιατί αξίζει φέτος το οικοσύστημα HUAWEI

Η HUAWEI έχει επενδύσει σημαντικά στο να χτίσει ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα: από wearables με advanced health features, μέχρι open-ear ακουστικά, productivity tablets με προαιρετικά keyboards και premium smartphones με έξυπνες λειτουργίες συνεργασίας συσκευών.

Οι Black Friday τιμές κάνουν πιο εύκολο από ποτέ να «κουμπώσεις» περισσότερες συσκευές μεταξύ τους — και η εμπειρία μέσα στο multi-device οικοσύστημα είναι αναβαθμισμένη, πρακτική και απίστευτα smooth.

Τελευταία συμβουλή: Μην το καθυστερήσεις!