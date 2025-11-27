Πούτιν: Βάση για μελλοντικές συμφωνίες το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ

Εξήγησε πως η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη. «Αυτό είναι γελοίο», τόνισε.

Ως βάση για μελλοντικές συμφωνίες χαρακτήρισε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν το ειρηνευτικό σχέδιο Τραμπ για Ουκρανία, σε συνέντευξη Τύπου που δίνει μετά από συνάντηση της Οργάνωσης Συλλογικής Ασφάλειας στο Μπισκέκ. «Συμφωνούμε ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ για την Ουκρανία μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βάση για μελλοντικές συμφωνίες» υπογράμμισε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, επεσήμανε πως η Μόσχα εν ζήτησε ποτέ να επιστρέψει στη G7, ενώ ανέφερε πως περιμένει Αμερικανούς διαπραγματευτές στη Μόσχα την επόμενη εβδομάδα. Εξήγησε πως η Ρωσία δεν σχεδιάζει να επιτεθεί στην Ευρώπη. «Αυτό είναι γελοίο», τόνισε. Πρόσθεσε πως η παραλλαγή του σχεδίου που συζητήθηκε από τις ΗΠΑ και την Ουκρανία στη Γενεύη έχει διαβιβαστεί στη Ρωσία.

Παράνομη η ηγεσία του Κιέβου

Ταυτόχρονα, ανέφερε πως η Ουάσιγκτον λαμβάνει υπόψη τη θέση της Μόσχας, αλλά ορισμένα πράγματα πρέπει ακόμη να συζητηθούν. Μάλιστα, διευκρίνισε πως μόλις τα ουκρανικά στρατεύματα αποσυρθούν από τις θέσεις τους σε βασικές περιοχές, τότε οι μάχες θα σταματήσουν, αλλά αν δεν το κάνουν, τότε οι ρωσικές δυνάμεις θα επιτύχουν τους στόχους τους με τη βία.

Αποσαφήνισε ότι ο ρυθμός της προέλασης της Ρωσίας προς όλες τις κατευθύνσεις «αυξάνεται αισθητά» ενώ χαρακτήρισε παράνομη την ουκρανική ηγεσία ισχυριζόμενος ότι θα ήταν παράλογο να υπογράψει οποιαδήποτε έγγραφα μαζί της. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ηγεσία του Κιέβου έχασε τη νομιμότητά της μετά την άρνησή της να διεξάγει εκλογές όταν έληξε η αιρετή θητεία του προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Αντίποινα στο «ξεπάγωμα» ρωσικών assets

Ακόμη, προετοιμάζει ένα πακέτο αντιποίνων σε περίπτωση που υπάρξουν κατασχέσεις ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη. Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε κίνηση κατάσχεσης ρωσικών περιουσιακών στοιχείων θα αποτελούσε «κλοπή περιουσίας» και θα είχε αρνητικό αντίκτυπο στο παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα ενώ απέρριψε τις εικασίες δυτικών μέσων ενημέρωσης ότι ο υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχει χάσει την εύνοια του Κρεμλίνου.

Ο 75χρονος Λαβρόφ, ένας βετεράνος διπλωμάτης της σοβιετικής εποχής γνωστός για το δυναμικό διαπραγματευτικό του στυλ, απουσίαζε από μια μεγάλη συνάντηση του Κρεμλίνου νωρίτερα αυτόν τον μήνα, στην οποία συνήθως παρευρισκόταν, και ο Πούτιν επέλεξε κάποιον άλλο για να παραστεί στη σύνοδο κορυφής της G20 στη Νότια Αφρική, έναν ρόλο που ο Λαβρόφ έχει εκπληρώσει στο παρελθόν.

Σχόλιο για Γουίτκοφ

Μάλιστα, τόνισε πως η Μόσχα είναι έτοιμη να συζητήσει τη στρατηγική σταθερότητα με τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένων θεμάτων που σχετίζονται με τις πυρηνικές δοκιμές. Πρόσθεσε ότι η Μόσχα θα πρέπει να είναι προετοιμασμένη για οποιεσδήποτε εξελίξεις σε αυτόν τον τομέα και χαρακτήρισε ως ανόητο τον ισχυρισμό ότι ο απεσταλμένος των ΗΠΑ Στιβ Γουίτκοφ έχει δείξει προκατάληψη έναντι της Μόσχας στις ειρηνευτικές συνομιλίες για την Ουκρανία.

Ο Γουίτκοφ δέχτηκε νέες επικρίσεις σε ΕΕ και ΗΠΑ μετά τη διαρροή μιας τηλεφωνικής συνομιλίας όπου συμβούλευε σύμβουλο του Κρεμλίνου για το πώς ο Πούτιν θα έπρεπε να χειριστεί τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις με Τραμπ. Ο Πούτιν δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα ήταν έκπληξη αν ο Γουίτκοφ εξαπέλυε άσεμνες ύβρεις κατά της Ρωσίας κατά τη διάρκεια της συνομιλίας. «Αυτό είναι ανοησία», τόνισε, περιγράφοντας τον Γουίτκοφ ως πολίτη των ΗΠΑ που υπερασπίζεται τα συμφέροντα της χώρας του.

Ζαχάροβα: Η επιθυμία του ΝΑΤΟ να θέσει την Ουκρανία στην τροχιά του παραμένει απειλή για εμάς

Από την πλευρά της, η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα διεμήνυσε πως μια ένταξη της Ουκρανίας στην υπό την ηγεσία των ΗΠΑ στρατιωτική συμμαχία του ΝΑΤΟ θα ήταν απαράδεκτη για τη Μόσχα.

«Για εμάς, η απειλή είναι ακόμη η επέκταση του ΝΑΤΟ. Η επιθυμία του ΝΑΤΟ να θέσει την Ουκρανία στην τροχιά του παραμένει απειλή για εμάς» δήλωσε.

«Το να γίνει μέλος αυτή τη χώρα μιας επιθετικής στρατιωτικής συμμαχίας που έχει δηλώσει ότι η Ρωσία είναι στόχος της, αποκαλώντας την απειλή ασφαλείας σε όλα τα επιχειρησιακά περιβάλλοντα, είναι απαράδεκτο για εμάς» συμπλήρωσε.

Ένας από τους κεντρικής σημασίας όρους του προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν προκειμένου να τελειώσει τον πόλεμο στην Ουκρανία είναι η απαίτηση οι Δυτικοί ηγέτες να υποσχεθούν ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος του ΝΑΤΟ, όπως μετέδωσε το Reuters.

Στη σύνοδο κορυφής του Βουκουρεστίου το 2008, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ συμφώνησαν πως η Ουκρανία και η Γεωργία θα γίνονταν μια μέρα μέλη της συμμαχίας. Το 2009, η Ουκρανία τροποποίησε το Σύνταγμά της δεσμευόμενη στον δρόμο προς την πλήρη ένταξη στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει ότι η προηγούμενη υποστήριξη των ΗΠΑ σε μια ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ήταν ένας λόγος για τον οποίο ξέσπασε ο πόλεμος και έχει πει ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει μέλος της Συμμαχίας.

Στο κείμενο ενός ειρηνευτικού σχεδίου 28 σημείων για την Ουκρανία, το σημείο 7 αναφέρει: «Η Ουκρανία αποδέχεται να περιλάβει στο Σύνταγμά της τον όρο ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ αποδέχεται να περιλάβει στο καταστατικό του πρόβλεψη που θα διευκρινίζει ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στη Συμμαχία στο μέλλον».