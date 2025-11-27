Global Money Managers: Νέες άδειες λειτουργίας και πρόθεση εισόδου στο ΧΑ

Επιπλέον παρέχεται πλέον άδεια διαχείρισης χαρτοφυλακίων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, κατ΄εντολή και στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας πελάτη προς πελάτη.

H Global Money Managers 100% θυγατρική της GlobalWealth Group, ανακοίνωσε ότι έλαβε από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου δύο άδειες αυτής της Διαχείρισης Ιδιωτικών και Θεσμικών Χαρτοφυλακίων καθώς και της παροχής Επενδυτικών Συμβουλών.

Οι υπηρεσίες αυτές φέρουν τον διακριτικό τίτλο Global Wealth Management. Η ενεργοποίηση των υπηρεσιών αυτών συνοδεύεται και από την πρόθεση εισαγωγής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, αφού γίνουν οι σχετικές κοινοποιήσεις στις Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς Κύπρου και Ελλάδας.

Εν κατακλείδι, οι άδειες αυτές είναι ουσιώδεις για την στρατηγική του Ομίλου Global Wealth μέσω του οποίου θα παρέχεται πρόσβαση για όλους σε επαγγελματικές συμβουλές και αντίστοιχη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων.

Επιπλέον παρέχεται πλέον άδεια διαχείρισης χαρτοφυλακίων που ανήκουν σε συνταξιοδοτικά ταμεία, κατ΄εντολή και στα πλαίσια της διακριτικής ευχέρειας πελάτη προς πελάτη.

Η εμπορική εκμετάλλευση της άδειας έχει ήδη αρχίσει και η εταιρεία προτίθεται να ενεργοποιήσει την άδεια και στην ελληνική αγορά μέσω του ευρωπαϊκού διαβατηρίου.

Επιπρόσθετα η προσθήκη των υπηρεσιών διαχείρισης ιδιωτικών χαρτοφυλακίων και επενδυτικών συμβουλών υπό την διακριτική υπηρεσία Global Wealth Management αποτελεί θεμελιώδες βήμα για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων σε ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτών.