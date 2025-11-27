Παπαστεργίου: Πάνω από 1 δισ. ευρώ ο συνολικός προϋπολογισμός των διαστημικών έργων

Το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης διπλασιάζει την ελληνική συμμετοχή στα προγράμματα του ESA.

«Το διάστημα δεν είναι πλέον μακριά. Διαμορφώνει την ασφάλειά μας. Οδηγεί την οικονομία. Υποστηρίζει την καθημερινή ζωή. Αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για την Ευρώπη και είναι για την Ελλάδα επένδυση για την ανθεκτικότητα, την καινοτομία, τη μακροπρόθεσμη ευημερία», τόνισε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου κατά την τοποθέτησή του, σήμερα 26 Νοεμβρίου, στο Συμβούλιο Υπουργών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) στη Βρέμη της Γερμανίας.

Τον Υπουργό συνόδευσαν ο Γενικός Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Κωνσταντίνος Καράντζαλος και ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), Εμμανουήλ Ράμμος.

Συνεχίζοντας ο Υπουργός, Δημήτρης Παπαστεργίου υπογράμμισε: «Τα τελευταία τέσσερα χρόνια, η Ελλάδα έχει ενεργήσει με αποφασιστικότητα. Υλοποιούμε με συνέπεια και ταχύτατα το εθνικό διαστημικό μας πρόγραμμα, ενώ τα έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη, μαζί με εκείνα που ξεκινούν σύντομα, ξεπερνούν συνολικά το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Τα περισσότερα είναι συστήματα διπλής χρήσης που ενισχύουν την ασφάλεια, την πολιτική προστασία, την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τις βασικές Δημόσιες Υπηρεσίες».

Με απόφαση του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης διπλασιάζεται η ελληνική συμμετοχή στα προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης του ESA, ξεπερνώντας τα 66 εκατ. ευρώ ανά τριετία. Αξιοποιώντας τους πόρους αυτούς, η Ελλάδα μπορεί να συμμετέχει σε μεγαλύτερα και πιο απαιτητικά έργα της ESA, να προσελκύει και να αναλαμβάνει προηγμένα αναπτυξιακά προγράμματα, να ενισχύει και να διατηρεί υψηλής εξειδίκευσης ανθρώπινο δυναμικό, να στηρίζει εγχώριες γραμμές παραγωγής και τεχνολογίες αιχμής και να δημιουργεί νέες ευκαιρίες για τις ελληνικές επιχειρήσεις του διαστημικού κλάδου.

Το ποσό των προηγούμενων ετών δεν επαρκούσε για να στηρίξει ουσιαστικά την τεχνολογική ανάπτυξη. Είναι χαρακτηριστικό ότι το ελληνικό οικοσύστημα μπορούσε να διεκδικήσει ετησίως μόλις περί τα 10 εκατ. ευρώ σε έργα διαστημικής τεχνολογίας, τη στιγμή που σήμερα, χάρη στην ενίσχυση των επενδύσεων με το «Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων», η δυναμική και η ωριμότητα του κλάδου έχουν αυξηθεί σημαντικά. Με τον διπλασιασμό της επένδυσης, διασφαλίζεται η συνέχιση της δυναμικής ανάπτυξης του κλάδου, που τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική πρόοδο. Η συγκεκριμένη επένδυση έχει υψηλή πολλαπλασιαστική επίδραση, καθώς τα κονδύλια επιστρέφουν στην οικονομία μέσω έργων, τεχνολογίας και νέων θέσεων εργασίας. Διεθνείς μελέτες καταγράφουν απόδοση επένδυσης που μπορεί να φτάσει και το 1:10.

Όπως σημείωσε ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης: «Η πρόοδος, που επιτυγχάνουμε, ευθυγραμμίζεται πλήρως με την Εθνική Στρατηγική για το Διάστημα, η οποία θέτει έναν σαφή, ρεαλιστικό και φιλόδοξο οδικό χάρτη. Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: να χτίσουμε ένα σύγχρονο και ανταγωνιστικό ελληνικό οικοσύστημα διαστήματος, που υποστηρίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, ενισχύει την εθνική ανθεκτικότητα και επενδύει στους ανθρώπους, στις δεξιότητες και στην καινοτομία. Το διεθνές περιβάλλον καθιστά αυτό το έργο ακόμη πιο επιτακτικό, καθώς οι διαστημικές τεχνολογίες βρίσκονται στο επίκεντρο της άμυνας, της αποτροπής και της στρατηγικής αυτονομίας. Τεχνολογίες διπλής χρήσης που αναπτύσσονται εντός της ESA μπορούν να εξασφαλίσουν ανεξάρτητη πρόσβαση στο διάστημα καθώς και αξιόπιστες, κυρίαρχες λύσεις».

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Υπουργός σε εμβληματικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες, όπως η «Space Shield», για την ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης, των βιομηχανικών αλυσίδων εφοδιασμού, καθώς και την ανάπτυξη τεχνολογιών διπλής χρήσης για την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα του διαστήματος. «Πρέπει, επιπλέον, να προστατεύσουμε τη συνέχεια των δορυφορικών υπηρεσιών που υποστηρίζουν τις επικοινωνίες, την πλοήγηση, την οικονομία και την ασφάλειά μας. Η ESA παρέχει την απαραίτητη τεχνική υποστήριξη προς αυτή την κατεύθυνση. Η ασφάλεια του διαστήματος είναι επομένως κορυφαία προτεραιότητα. Χρειαζόμαστε καλύτερη παρακολούθηση των αντικειμένων στο διάστημα. Χρειαζόμαστε προστασία από κυβερνοαπειλές. Χρειαζόμαστε ανθεκτικές υποδομές, ασφαλείς συνδέσεις δεδομένων και στιβαρά συστήματα απέναντι σε παρεμβολές, διαστημικά σκουπίδια και εχθρικές ενέργειες. Η Ελλάδα είναι έτοιμη να συμβάλει ενεργά σε αυτές τις κοινές ευρωπαϊκές προσπάθειες καθώς και σε δραστηριότητες που υποστηρίζουν την ανθεκτικότητα από το διάστημα», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Παπαστεργίου.

Κλείνοντας, ο Υπουργός δήλωσε: «Θα συνεχίσουμε να επενδύουμε σε τεχνολογικά προγράμματα, σε δραστηριότητες εμπορικής εκμετάλλευσης και σε προηγμένα συστήματα δορυφορικής Τηλεπισκόπησης και Τηλεπικοινωνιών. Υποστηρίζουμε, επίσης, τις ελληνικές εταιρείες, τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά μας κέντρα για τη συμμετοχή σε επιστημονικές αποστολές με έμφαση στην ανάπτυξη προηγμένων διαστημικών ρομποτικών συστημάτων καθώς και την προετοιμασία για μια μελλοντική ελληνική αποστολή αστροναύτη.

Η Ελλάδα αλλάζει και το κάνει με αυτοπεποίθηση. Επενδύουμε με σχέδιο και κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Το διάστημα φέρνει το μέλλον πιο κοντά και η Ελλάδα είναι έτοιμη να βοηθήσει στη διαμόρφωση αυτού του μέλλοντος: για τους πολίτες μας και για την Ευρώπη».