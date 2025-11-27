Quest: Εξαγορά φωτοβολταϊκών σταθμών στην Αττική έναντι 3,5 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε στα 3,5 εκατ. ευρώ.

Την εξαγορά φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,2 MW εντός του νομού Αττικής ολοκλήρωσε η Quest Συμμετοχών μέσω της θυγατρικής της «Quest Ενεργειακή».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε στα 3,5 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν της ως άνω εξαγοράς, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ του ενεργειακού τομέα του Ομίλου Quest Συμμετοχών ανέρχεται πλέον σε 43,4 MW.