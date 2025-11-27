Επιχειρήσεις | Ελλάδα

Quest: Εξαγορά φωτοβολταϊκών σταθμών στην Αττική έναντι 3,5 εκατ. ευρώ

Newsroom
Viber Whatsapp
Μοιράσου το
Quest: Εξαγορά φωτοβολταϊκών σταθμών στην Αττική έναντι 3,5 εκατ. ευρώ
Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε στα 3,5 εκατ. ευρώ.

Την εξαγορά φωτοβολταϊκών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 4,2 MW εντός του νομού Αττικής ολοκλήρωσε η Quest Συμμετοχών μέσω της θυγατρικής της «Quest Ενεργειακή».

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η συνολική αξία της συναλλαγής ανήλθε στα 3,5 εκατ. ευρώ.

Κατόπιν της ως άνω εξαγοράς, η συνολική εγκατεστημένη ισχύς των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ του ενεργειακού τομέα του Ομίλου Quest Συμμετοχών ανέρχεται πλέον σε 43,4 MW.

Ακολουθήστε το insider.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Διαβάζονται αυτή τη στιγμή

Κλήρωση 1.000 ευρώ σε 8.500 κατόχους προπληρωμένων καρτών επιδομάτων - Δείτε αν κερδίσατε

Επιστροφή ενοικίου: Έφτασε η ώρα της πληρωμής - «Κλειδί» το ΙΒΑΝ

Συλλογικές Συμβάσεις: Πότε θα επεκτείνονται οι συμφωνίες για τους μισθούς - Τι αλλάζει σε μετενέργεια και διαιτησία

tags:
Quest
Φόρτωση BOLM...
gazzetta
gazzetta reader insider insider