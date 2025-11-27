Σε συζητήσεις για εξαγορά της Allfunds έναντι 5,3 δισ. ευρώ η Deutsche Boerse

Σε αποκλειστικές συνομιλίες για την εξαγορά της ευρωπαϊκής πλατφόρμας διανομής κεφαλαίων Allfunds Group βρίσκεται η Deutsche Boerse σε μια συμφωνία μετρητών και μετοχών αξίας 5,3 δισ. ευρώ.

Σε αποκλειστικές συνομιλίες για την εξαγορά της ευρωπαϊκής πλατφόρμας διανομής κεφαλαίων Allfunds Group βρίσκεται η Deutsche Boerse σε μια συμφωνία μετρητών και μετοχών αξίας 5,3 δισ. ευρώ.

Ο γερμανικός χρηματιστηριακός φορέας υπέβαλε μια μη δεσμευτική προσφορά που αποτιμά την Allfunds σε περίπου 8,80 ευρώ ανά μετοχή, σύμφωνα με το Bloomberg (αντιστοιχεί σε premium περίπου 33%_.

Το deal αποτελείται από 4,30 ευρώ σε μετρητά και περίπου 4,30 ευρώ σε νέες μετοχές της Deutsche Boerse, συν ένα μέρισμα μετρητών 0,20 ευρώ ανά μετοχή. Το διοικητικό συμβούλιο της Allfunds συμφώνησε ομόφωνα να ξεκινήσει αποκλειστικές συνομιλίες με την Deutsche Boerse σχετικά με την πρόταση.

Η Allfunds είχε προηγουμένως αξιολογήσει το ενδιαφέρον από εταιρείες ιδιωτικών κεφαλαίων πριν από δύο χρόνια όμως εγκατέλειψε τις συζητήσεις λίγους μήνες αργότερα, καθώς θεώρησε ότι οι προσφορές που έλαβε δεν αντανακλούσαν πλήρως τις προοπτικές ανάπτυξής της.

Η Deutsche Boerse με κεφαλαιοποίηση περίπου 42 δισ. ευρώ, είχε εξετάσει μια πιθανή προσφορά για την Allfunds το 2020, καθώς παρέχει σε hedge funds δυνατότητες για συναλλαγές, ανάλυση δεδομένων και διάφορες άλλες υπηρεσίες ενώ τα υπό διαχείριση assets της ανέρχονταν σε 1,7 τρισ. ευρώ στα τέλη Σεπτεμβρίου.