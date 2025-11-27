Επιχειρήσεις | Διεθνή

Morgan Stanley: Πρόστιμο 101 εκατ. ευρώ από ολλανδικές αρχές για φοροδιαφυγή

Το πρόστιμο είναι ξεχωριστό από τη φορολογική υποχρέωση που διευθέτησε η Morgan Stanley με την ολλανδική φορολογική διοίκηση στο τέλος του 2024.

Πρόστιμο 101 εκατ. ευρώ επιβλήθηκε από την ολλανδική εισαγγελία σε δύο εταιρείες της Morgan Stanley σε Λονδίνο και Άμστερνταμ για φοροδιαφυγή.

Σύμφωνα με το ολλανδικό δίκαιο, οι εγχώριοι μέτοχοι μπορούν να ζητήσουν επιστροφή ή συμψηφισμό των φόρων μερισμάτων, ενώ οι ξένοι όχι. Σύμφωνα με την εισαγγελική αρχή, η Morgan Stanley χρησιμοποίησε μια ειδική δομή που επέτρεπε σε μέρη που δεν ήταν επιλέξιμα να ζητήσουν αδικαιολόγητα αυτές τις επιστροφές φόρων.

Η Morgan Stanley δήλωσε ότι είναι «ευχαριστημένη που έλυσε αυτό το ιστορικό ζήτημα, το οποίο αφορούσε δηλώσεις φόρου εταιρειών που υποβλήθηκαν στην Ολλανδία πριν από περισσότερα από 12 χρόνια».

Morgan Stanley
