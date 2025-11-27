Ειδήσεις | Διεθνή

ΥΠΕΞ Ρωσίας: «Θα απαντήσουμε σκληρά αν η Ιαπωνία αναπτύξει πυραύλους κοντά στην Ταϊβάν»

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας προειδοποίησε σήμερα ότι διατηρεί το δικαίωμα να απαντήσει σκληρά στα σχέδια της Ιαπωνίας να αναπτύξει πυραύλους σε ένα νησί κοντά στα παράλια της Ταϊβάν.

Ο υπουργός Άμυνας της Ιαπωνίας Σινχίρο Κοϊζούμι δήλωσε την Κυριακή ότι τα σχέδια αυτά «προχωρούν σταθερά» για την ανάπτυξη μιας μονάδας πυραύλων ξηράς –αέρος μέσου βεληνεκούς, σε μία στρατιωτική βάση στο νήσο Γιναγκούνι που βρίσκεται στην επαρχία της Οκινάουα σε απόσταση περίπου 110 χιλιομέτρων από την ανατολική ακτή της Ταϊβάν.

