ΧΑ: Ήπια διόρθωση με χαμηλό τζίρο

Η Λεωφόρος Αθηνών διέκοψε το ανοδικό της σερί καταγράφοντας μικρές απώλειες. Στην «κορυφή» του FTSE Large Cap οι Metlen, ElvalHalcor, ΕΥΔΑΠ και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ.

Σε μια συνεδρίαση χαμηλού τζίρου, λόγω της σημερινής αργίας στη Wall Street, η Λεωφόρος Αθηνών διέκοψε την Πέμπτη το ανοδικό της σερί καταγράφοντας μικρές απώλειες.

Με την ελληνική αγορά να προέρχεται από έξι διαδοχικές κερδοφόρες συνεδριάσεις, με αθροιστικά κέρδη 4,69% για τον Γενικό Δείκτη και 5,94% για τον δείκτη των τραπεζών, οι επενδυτές βρήκαν αφορμή για συγκρατημένες κινήσεις κατοχύρωσης κερδών.

Στο επίκεντρο βρέθηκαν κυρίως οι τραπεζικές μετοχές, αλλά και τίτλοι που «έτρεξαν» το προηγούμενο διάστημα, όπως η ΔΕΗ. Από την άλλη, υπήρξαν και μετοχές που συνέχισαν ανοδικά και κινήθηκαν σε νέα υψηλά, όπως οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και Τιτάν.

Με δεδομένο ότι η αυριανή ημέρα -ημέρα κλεισίματος των βιβλίων των ξένων διαχειριστών- είναι ημιαργία για τη Wall Street, η συναλλακτική δραστηριότητα αναμένεται και πάλι αποδυναμωμένη.

Σε κάθε περίπτωση, το κλίμα των μεγάλων αγορών του εξωτερικού θα συνεχίσει να υπαγορεύει τον τόνο στο ελληνικό ταμπλό. Ενδιαφέρουσα η ανάγνωση από την ING των πρακτικών της ΕΚΤ της συνεδρίασης του Οκτωβρίου, καθώς ο ολλανδικός οίκος, αν και εκτιμά ότι η ΕΚΤ σκοπεύει να διατηρήσει τα επιτόκια του ευρώ αμετάβλητα, θεωρεί ότι η «πόρτα» για νέες μειώσεις επιτοκίων παραμένει ανοιχτή. Όπως εξηγούν οι αναλυτές της ING, υπάρχουν δεδομένα που ίσως οδηγήσουν τις μελλοντικές προβολές για τον πληθωρισμό της Ευρωζώνης χαμηλότερα από τις σημερινές εκτιμήσεις.

Στα της Λεωφόρου Αθηνών, οι ήπιες σημερινές πιέσεις εν μέσω τόσο χαμηλού τζίρου δεν μεταβάλλουν τη δυναμική της αγοράς. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τη συμπλήρωση της κανονικής διάρκειας της συνεδρίασης ο τζίρος μετά βίας ξεπερνούσε τα 100 εκατ. ευρώ. Τελικά οι συναλλαγές έκλεισαν με συνολικό τζίρο 132,1 εκατ. ευρώ, μειωμένο κατά 46% σε σχέση με τον ΚΜΟ 100 ημερών των 242 εκατ. ευρώ. Η αξία των προσυμφωνημένων συναλλαγών διαμορφώθηκε σε 10,13 εκατ. ευρώ.

Με εξαίρεση ένα στιγμιαίο ανοδικό γύρισμα στις 2.111,88 μονάδες στην έναρξη των συναλλαγών, ο Γενικός Δείκτης κινήθηκε μόνιμα πτωτικά, για να κλείσει με απώλειες 0,34% στις 2.099,80 μονάδες.

Απώλειες και για τον δείκτη των τραπεζών -από τη σύνθεση του οποίου μόνο η CrediaBank έκλεισε σε θετικό έδαφος (+0,13%)- ο οποίος έκλεισε στις 2.350,57 μονάδες με απώλειες 1,12%.

Στο σύνολο του ταμπλό 63 μετοχές ολοκλήρωσαν με θετικό πρόσημο, 56 υποχώρησαν και 32 διατηρήθηκαν αμετάβλητες.

Μικτή εικόνα στα large caps

Αναλυτικά από τον FTSE Large Cap, στην «κορυφή» των κερδών βρέθηκαν οι Metlen (+2,09%), ElvalHalcor (+2,01%), ΕΥΔΑΠ (+1,70%) και ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (+1,55%).

Με κέρδη 0,75% στα €9,35 έκλεισε η Aktor, ενώ η Cenergy μετά τις πιέσεις του προηγούμενου διημέρου αντέδρασε ανοδικά σε ποσοστό 0,54% στα €14,98. Στο +0,51% η Coca-Cola HBC, στο +0,51% και ο ΟΠΑΠ στα 17,70 ευρώ, ενώ ΔΑΑ και Τιτάν έκλεισαν με άνοδο 0,49% και 0,33% στα €10,20 και €45,75 αντίστοιχα.

Στον αντίποδα βρέθηκε η Alpha Bank με απώλειες 1,95% στα €3,56, η Motor Oil υποχώρησε 1,79% στα €28,48, ενώ περί του 1,5% υποχώρησαν οι μετοχές των ΔΕΗ, Viohalco και Eurobank. Άνω του 1% οι απώλειες και για την Τρ. Κύπρου (-1,23%) στα 8,02 ευρώ.

Με αρνητικό πρόσημο ολοκλήρωσαν επίσης, μεταξύ άλλων, και οι τίτλοι των Τρ. Πειραιώς (-0,97%), ΕΤΕ (-0,48%), Aegean (-0,28%), ΟΤΕ (-0,23%) και Optima (-0,13%).