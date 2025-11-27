Πολιτική | Ελλάδα

Συνάντηση Μητσοτάκη με την πρόεδρο του ΕΚ, Ρομπέρτα Μετσόλα την Παρασκευή

Στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο στις 11 το πρωί θα παραστεί και θα μιλήσει ο πρωθυπουργός.

Στα εγκαίνια του κέντρου Europa Experience της Αθήνας, στο Αρσάκειο Μέγαρο στις 11 το πρωί θα παραστεί και θα μιλήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με την Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα, όπως αναφέρει σε ενημέρωση του το γραφείο τύπου του πρωθυπουργού.

Εν συνεχεία και συγκεκριμένα στις 12:45 ο πρωθυπουργός θα συναντηθεί με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα ακολουθήσουν δηλώσεις προς τον Τύπο. Τέλος, στις 13:45 o Κυριάκος Μητσοτάκης και η κα Metsola θα έχουν συζήτηση με νέες και νέους στην Εθνική Πινακοθήκη.

