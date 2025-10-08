ΕΡΓΑΝΗ: Θετικό το ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων 8μήνου, αλλά με 878.431 απολύσεις το καλοκαίρι

Τόσο τον Ιούλιο όσο και τον Αύγουστο οι αποχωρήσεις ξεπέρασαν τις προσλήψεις, παρά το γεγονός πως η τουριστική σεζόν ήταν στην κορύφωσή της. Η πλειοψηφία εκείνων που αποχώρησαν από την εργασία τους (με παραίτηση ή απόλυση) ήταν άντρες, ηλικίας έως 30 ετών, κυρίως από τους κλάδους της εστίασης και των καταλυμάτων

Με ρεκόρ έκλεισε το οκτάμηνο του 2025 για το ισοζύγιο προσλήψεων - αποχωρήσεων στον ιδιωτικό τομέα, και διαμορφώθηκε στις 317.301 νέες θέσεις μισθωτής απασχόλησης, καταγράφοντας την υψηλότερη επίδοση από το 2001 μέχρι σήμερα.

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Αύγουστος 2025, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 2.266.335 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.949.034, εκ των οποίων οι 1.185.457 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 763.577 οικειοθελείς αποχωρήσεις.

Ωστόσο, τόσο τον Ιούλιο (με 312.999) όσο και τον Αύγουστο (με 215.874) οι αποχωρήσεις ξεπέρασαν τις προσλήψεις, παρά το γεγονός πως η τουριστική σεζόν ήταν στην κορύφωσή της και η ανάγκη για εργαζόμενους - έστω και εποχικής απασχόλησης - ήταν στο απόγειό της. Ο μόνος καλοκαιρινός μήνας που οι προσλήψεις ξεπέρασαν τις απολύσεις ήταν ο Ιούνιος, ο οποίος πάντως κατέγραψε 349.558 αποχωρήσεις.

Η πλειοψηφία εκείνων που αποχώρησαν από την εργασία τους (με παραίτηση ή απόλυση) ήταν άντρες, ηλικίας έως 30 ετών, κυρίως από τους κλάδους της εστίασης και των καταλυμάτων.

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα του Πληροφοριακού Συστήματος «ΕΡΓΑΝΗ», κατά το μήνα Αύγουστο καταγράφεται μείωση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς υπάρχει αρνητικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά -2.542 θέσεις εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Αυγούστου, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 213.332, ενώ οι αποχωρήσεις σε 215.874. Από τις 215.874 συνολικά αποχωρήσεις, οι 87.544 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 128.330 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Αύγουστος 2025 και Αύγουστος 2024, προκύπτει θετική επίδοση κατά 2.539 περισσότερων θέσεων εργασίας για τον Αύγουστο 2025 (αρνητικό ισοζύγιο -2.542 θέσεων εργασίας), έναντι αρνητικού ισοζυγίου (-5.081) τον Αύγουστο του 2024.

Οι κλάδοι με τις περισσότερες προσλήψεις τον Αύγουστο ήταν οι εξής:

Τα 10 επαγγέλματα με τα υψηλότερα θετικά ισοζύγια προσλήψεων – απολύσεων τον Αύγουστο, ήταν τα ακόλουθα: