Ελλάκτωρ: Οι ροές από παραχωρήσεις, οι business σε real estate, «σκουπίδια» και οι συμμετοχές

Σημαντικό «ατού» για τον όμιλο οι συμβάσεις της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις. Αναμένει ροές 1 δισ. ευρώ από μερίσματα προσεχώς. Ποιο είναι το mature stage για τις συμβάσεις. Τι συμβαίνει με τη διαχείριση αποβλήτων και τα projects άνω των 300 εκατ. στα ακίνητα. Η αγορά προεξοφλεί πωλήσεις συμμετοχών.

Ο τομείς Παραχωρήσεων, διαχείρισης αποβλήτων – περιβάλλοντος, μαζί με το real estate (REDS) και την συμμετοχή που ακόμα κρατά ο όμιλος στις ΑΠΕ (25%), αποτελούν τους βασικούς κλάδους αιχμής του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο οποίος αναμένει προσεχώς περαιτέρω ωρίμανση των συμμετοχών – μεριδίων του σε παραχωρήσεις /ΣΔΙΤ τα προσεχή έτη και μέχρι τη λήξη των συμβάσεων. Αυτά προκύπτουν και από σχετική παρουσίαση του γκρουπ στο συνέδριο της Morgan Stanley, βάσει IR Report που γνωστοποίησε η εισηγμένη. Όπως και προ ημερών ανέφερε το insider.gr γίνεται λόγος για εκτιμώμενες εισροές μερισμάτων άνω του 1 δισ.. ευρώ κατά τη συμβατική περίοδο υφιστάμενων έργων παραχώρησης και για συμμετοχή ή πρόθεση συμμετοχής σε διάφορες ΣΔΙΤ και έργα Παραχωρήσεων (αυτόνομα ή μέσω Κ/Ξ) με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 6 δισ.. ευρώ. Όπως σημειώνεται, η Αττική Οδός εμφάνισε άνοδο κυκλοφορίας 10,2% στο 9μηνο 2023 (YoY), σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά προ covid (up 10% from pre-Covid levels in 9M’19).

Η «τύχη» θυγατρικών και συμμετοχών

Πάντως, αξίζει να αναφέρουμε ότι στην αγορά παραμένουν τα ερωτήματα για την «τύχη» κάποιων θυγατρικών και συμμετοχών του ομίλου σε δραστηριότητες. Δηλαδή, μετά και την ολοκλήρωση της πώλησης πρόσφατα της κατασκευαστικής ΑΚΤΩΡ, αν τεθεί και θέμα ρευστοποίησης εταιρειών όπως η ΗΛΕΚΤΩΡ (τομέας περιβάλλοντος), του εναπομείναντος ποσοστού 25% στην ενέργεια (ΑΠΕ) και σε βάθος χρόνου η μεταβίβαση του συνόλου της Reds στους Ολλανδούς ή και η πώληση του τομέα παραχωρήσεων. Ωστόσο, για την ώρα υπάρχει η διάψευση της εισηγμένης για τέτοια πρόθεση, ιδίως αναφορικά με την ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις. Πάντως, ήδη έχουν πωληθεί ΑΚΤΩΡ και Smart Park, κινήσεις που θα αποφέρουν μετρητά σχεδόν 200 εκατ. ευρώ στη μητρική δείχνουν ευελιξία του γκρουπ σε ρευστοποιήσεις στοιχείων (για όποιον λόγο αυτό συνέβη ανά περίσταση). Στην δε αγορά δεν αποκλείουν κινήσεις για Ηλέκτωρ (θα απαιτηθεί ΓΣ), ΑΠΕ αλλά και ακίνητα.

Η ωρίμανση παραχωρήσεων

Όπως αναφέρει η ΕΛΛΑΚΤΩΡ, ο όμιλος, μέσω της θυγατρικής ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις, συμμετέχει σε 5 από τις μεγαλύτερες συμβάσεις παραχώρησης (Αττική Οδός, Ολυμπία Οδός, Αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, Γέφυρα Ρίο – Αντίρριο, Μορέας και Μαρίνα Αλίμου με 100% στην τελευταία). Εχει λάβει σημαντικά έσοδα τα τελευταία έτη από την Αττική Οδό, ενώ σε σχετικό γράφημα φαίνονται ροές σχεδόν 420 εκατ. ευρώ ήδη, δίχως να υπολογίζονται τα μερίσματα των τελευταίων 2 ετών της σύμβασης (2023 – 2024) και άλλες πληρωμές, με τον όμιλο (όπως προφανώς και την ΑΒΑΞ που κατέχει το 34% περίπου) να περιμένει έσοδα έως και την περίοδο 2026 – 2028 (επιστροφή κεφαλαίων ή και άλλες απαιτήσεις).

Επιπρόσθετα, γίνεται λόγος για αναμενόμενες σημαντικές ροές ιδίως από το 2030 και μετά από την παραχώρηση της Ολυμπίας Οδού (ολοκλήρωση σύμβασης το 2038, με περίοδο ωρίμανσης από το 2030), από το 2027 για τον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου (λήξη σύμβασης το 2038, ωριμάζει περαιτέρω από το 2028), ομοίως από τη Γέφυρα (λήξη το 2039, η περίοδος ωρίμανσης ξεκινάει το 2028), ενώ για την παραχώρηση της Μαρίνας Αλίμου (40+10 έτη), επένδυση άνω των 100-150 εκατ. ευρώ με στόχο να αναπτυχθεί η μεγαλύτερη μαρίνα στη ΝΑ Ευρώπη (1.100 κουκέτες), η περίοδος ως το 2037 θεωρείται η αρχική – πρώιμη και από εκεί έως το 2060 η ώριμη. Σημειώνεται ότι στις οδικές παραχωρήσεις προφανώς και ήδη υπάρχουν ροές, απλώς το IR Report αναφέρει τις περιόδους στις οποίες ωριμάζουν περεταίρω τα projects και από πότε αναμένονται σημαντικές εισροές.

Επίσης, όσον αφορά στις παραχωρήσεις, υπογραμμίζεται ότι αφορούν σε μια 25ετία με σημαντικές επενδύσεις, όπως 114 εκατ. ευρώ στην Αττική Οδό (ποσό 54,5 εκατ. αρχικής δεσμευμένης επένδυσης έχει αποπληρωθεί το 2021), 88 εκατ. στην Μορέας, 46 εκατ. στον Αυτοκινητόδρομο Αιγαίου (μερίδιο 22,2%), 36 εκατ. στην Ολυμπία Οδό (μερίδιο 17%), 32 εκατ. στη Γέφυρα (μερίδιο 27,7%, μαζί με το ποσό 17 εκατ. για την απόκτηση ποσοστού 5,7% πέρυσι από την ΑΒΑΞ που πώληση τη συμμετοχή της σε Vinci-Ελλάκτωρ αναλογικά), 30 εκατ. στη Μαρίνα Αλίμου (12 εκατ. έχουν καταβληθεί ως δεσμευμένη επένδυση, το υπόλοιπο ποσό (θα καταβληθεί σταδιακά έως το 2024) και 22 εκατ. για το οδικό ΣΔΙΤ Καλαμάτα – Μεθώνη. Για το τελευταίο, το αρχικό στάδιο (Early Stage) εκτείνεται έως το 2037 και το ώριμο (Mature Stage) από τότε έως το 2053. Όπως σημειώνεται, τα αντίστοιχα στάδια για το ΣΔΙΤ του ΒΟΑΚ είναι έως το 2047 και μετά μέχρι το 2053 αντίστοιχα.

Η ΕΛΛΑΚΤΩΡ κάνει λόγο για τις σημαντικές ευκαιρίες προσεχώς λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης, των ιδιωτικοποιήσεων που προχωρούν και στα έργα υποδομής μέσω των Πρότυπων Προτάσεων, όπου, ως γνωστόν, μαζί με ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και ΑΒΑΞ (μέσω της ΑΚΤΩΡ Παραχωρήσεις), έχει υποβληθεί πλάνο για την υλοποίηση των επεκτάσεων της Αττικής οδού προς Λ. Βουλιαγμένης, Λαύριο, Ραφήνα. Σημειώνεται ότι σε κάποια διαγωνιστική φάση ή υπό προετοιμασία είναι ΣΔΙΤ 1,5 δισ. ευρώ για κτηριακά projects, περί το 1,3 δισ. για φράγματα/αντιπλημμυρικά και έργα ύδρευσης και περίπου 0,6 δισ. για οδικά έργα (Θεσσαλονίκη – Έδεσσα και Αμφίπολη – Δράμα).

Επίσης, στις μεγάλης κλίμακας παραχωρήσεις αναφέρεται αυτή του ΒΟΑΚ (capex 2 δισ. ευρώ), η υποθαλάσσια Σαλαμίνας (500 εκατ. ευρώ) και η παραχώρησης του αεροδρομίου Καλαμάτας (εκτιμώμενο capex 30 εκατ.).

Μεγάλα projects σε διαχείριση απορριμμάτων – περιβάλλον

Στον τομέα διαχείρισης απορριμμάτων – περιβάλλοντος, μέσω της ΗΛΕΚΤΩΡ προσβλέπει σε μέρος της «πίτας» από έργα – επενδύσεις 3,7 δισ. ευρώ βάσει του εθνικού σχεδίου διαχείρισης αποβλήτων (εκ των οποίων projects 2,4 δισ. για εγκαταστάσεις κομποστοποίησης κ.α. και 1,3 δισ. για καύση). Έως το 2030, το 60% των αστικών απορριμμάτων αναμένεται να ανακυκλωθεί (50% έως το 2025) ενώ τα ποσοστά υγειονομικής ταφής προβλέπεται να είναι χαμηλότερα από 10%. Επίσης, γίνεται λόγος για ευκαιρίες για νέα έργα εντός της γεωγραφικής περιοχής ενδιαφέροντος (Βαλκάνια, Ανατολική Ευρώπη, Γερμανία, Μέση Ανατολή). Οσον αφορά σε διαγωνισμούς στην Ελλάδα για μονάδες αποβλήτων, σημειώνονται περιπτώσεις όπως σε Αττική (δυναμικότητας συνολικά 1,100K ton ετησίως), Θεσσαλονίκη (480K ton pa), Θεσσαλία/Στερεά Ελλάδα (270K ton), Κρήτη (75K ton), Ρόδο (70K ton), Κέρκυρα (50K ton), Αιτωλοακαρνανία (60K ton), Αχαΐα (90K ton).

Εντός του γ’ τριμήνου 2023, η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ υπέγραψε συμβάσεις που αυξάνουν το κατασκευαστικό της αντικείμενο κατά 19 εκατ. (μερίδιο της εταιρείας) το λειτουργικό αντικείμενο κατά 19,6 εκατ. πλέον 16,6 εκατ. δικαιώματα προαίρεσης, για έργα στο Mestetten (Γερμανία), Δυτ. Αττική, Μήλο, Λάρνακα κ.λπ. Η θυγατρική ανακηρύχθηκε προτιμώμενος πλειοδότης σε έργα συνολικού ύψους 42 εκατ. κατασκευής και 10 εκατ. ευρώ συν 10 εκατ. ευρώ δικαίωμα προτίμησης για λειτουργία. Συμμετέχει αυτή τη στιγμή σε διαγωνισμούς προϋπολογισμού 100 εκατ. ευρώ κατασκευής και 64,2 εκατ., συν 93,6 εκατ. δικαίωμα προτίμησης, για λειτουργία μονάδων. Μετά τις 30.09.2023, η ΗΛΕΚΤΩΡ υπέγραψε 3 νέες συμβάσεις έργων με κατασκευαστικό αντικείμενο (μερίδιο εταιρείας) 26,5 εκατ. για έργα στη Χερσόνησο Ηρακλείου, Πόρο και Αττική.

Τα real estate projects άνω των 300 εκατ. ευρώ για Campas, Γούρνες

Στον τομέα real estate, ως γνωστόν, εκκρεμεί η ολοκλήρωση της πώλησης του Smart Park στην Trade Estates. Η αξία του περιουσιακού στοιχείου συμφωνήθηκε στα 110 εκατ. και το καθαρό αντάλλαγμα που καταβάλλεται στην REDS θα είναι 93 εκατ. ευρώ . Μετά την πώληση, ο όμιλος θα διατηρήσει στην ιδιοκτησία του όμορα οικόπεδα εμβαδού 100.000 τ.μ., για τα οποία θα αξιολογήσει εναλλακτικές λύσεις «βέλτιστης χρήσης». Πλέον, θα επικεντρωθεί στην αποτελεσματική ανάπτυξη δύο βασικών περιουσιακών της στοιχείων, δηλαδή των Campas Park και του asset στις Γούρνες. Για το πρώτο, γίνεται αναφορά για 315.000 τ.μ. για την ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων, συνολικής οικοδομήσιμης επιφάνειας 88.900 τ.μ., όπου με βάση μια προκαταρκτική μελέτη επιχειρηματικού σχεδίου, το εκτιμώμενο CAPEX για την υλοποίηση της πλήρους ανάπτυξης του έργου εκτιμάται σε περίπου 170 εκατ. ευρώ, με εκτιμώμενο IRR άνω του 15%. Στις Γούρνες η REDS κατέχει συνολική επιφάνεια γης περίπου 346.000 τ.μ., για την ανάπτυξη εμπορικών χρήσεων συνολικής οικοδομήσιμης επιφάνειας 59.000 τ.μ., με εκτιμώμενο CAPEX 150 εκατ. ευρώ και απόδοση IRR επίσης άνω του 15%. Όσον αφορά στη χρηματοδότηση των δύο επενδύσεων άνω των 320 εκατ. ευρώ, γίνεται αναφορά για στόχο που περιλαμβάνει τη συνδρομή του Ταμείου Ανάκαμψης με 50%, των τραπεζών (δάνειο) κατά 30% και ιδίων πόρων της REDS κατά 20%.

Για τις ΑΠΕ αναφέρεται ότι το γκρουπ είναι δεύτερος μεγαλύτερος παραγωγός ΑΠΕ στην Ελλάδα με 493MW, 24 αιολικά πάρκα, 1 μικρό υδροηλεκτρικό και 1 ηλιακό Φ/Β αλλά έχει πωλήσει το 2022 το 75% του τομέα, ως γνωστόν, στον όμιλο Motor Oil, με συνολικό total Enterprise Value στα 994 εκατ. ευρώ και Equity Value 794 εκατ. ευρώ. Στις κατασκευές, ως γνωστόν, έχει πωληθεί στην Intrakat η ΑΚΤΩΡ.

Το μετοχολόγιο

Ως προς το μετοχολόγιο, συνολικά η ολλανδική Reggeborgh κατέχει 45,2%, η Motor Oil 29,9%, η Atlas NV 9,8%, εγχώριοι θεσμικοί επενδυτές συνολικά το 2,2%, ξένοι το 2,8%, ενώ η εταιρεία κατέχει ίδιες μετοχές που αντιστοιχούν σε 0,1% του μετοχικού κεφαλαίου. Συνεπώς, το retail (μέτοχοι με μικρότερα μερίδια και κάτω του 5% ο καθένας) ελέγχουν 10,1% της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.