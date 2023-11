ΕΛΛΑΚΤΩΡ: Αναμένει εισροή μερισμάτων άνω του 1 δισ. από Παραχωρήσεις – Το «ταμείο» και τα projects

Στα 136,8 εκατ. ευρώ ανήλθε η λειτουργική κερδοφορία του τομέα Παραχωρήσεων του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ επί συνόλου EBITDA ύψους 147,2 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2023. Στο +10% η Αττική Οδός, στήριξη από Περιβάλλον. Επενδύσεις 350 εκατ. στο real estate.

Στα 136,8 εκατ. ευρώ, από 109,9 εκατ. ευρώ πέρυσι, ανήλθε η λειτουργική κερδοφορία του τομέα Παραχωρήσεων του ομίλου ΕΛΛΑΚΤΩΡ επί συνόλου EBITDA ύψους 147,2 εκατ. ευρώ στο 9μηνο 2023, όσον αφορά στις συνεχιζόμενες δραστηριότητες καθώς ήδη, ως γνωστόν, πέραν του 75% των ΑΠΕ (στη Motor Oil), πωλήθηκε και η κατασκευαστική ΑΚΤΩΡ που είχε αρνητικά EBITDA (-14 εκατ.) με το αποτέλεσμα αυτό, σύμφωνα με την εισηγμένη, να οφείλεται κυρίως στην ολοκλήρωση παλαιών ζημιογόνων έργων σε Ελλάδα και Ρουμανία. Οι Παραχωρήσεις στήριξαν και τα έσοδα του ομίλου (συνεχιζόμενες δράσεις) καθώς εισέφεραν 207,1 εκατ. ευρώ επί συνόλου 283,9 εκατ. ευρώ.

Αναμένει 1 δισ. μερίσματα από παραχωρήσεις, άνοδος 10% στην Αττική Οδό

Σε σχετικό IR Report γίνεται πάλι λόγος για εκτιμώμενες εισροές μερισμάτων άνω του 1 δισ. ευρώ κατά τη συμβατική περίοδο υφιστάμενων έργων παραχώρησης και για συμμετοχή ή πρόθεση συμμετοχής σε διάφορες ΣΔΙΤ και έργα Παραχωρήσεων (αυτόνομα ή μέσω Κ/Ξ)με συνολικό προϋπολογισμό περίπου 6 δισ. ευρώ. Όπως σημειώνεται, η Αττική Οδός εμφάνισε άνοδο κυκλοφορίας 10,2% στο 9μηνο 2023 (YoY), σε επίπεδα υψηλότερα από αυτά προ covid (up 10% from pre-Covid levels in 9M’19).

Ο όμιλος στο 9μηνο είχε καθαρά Κέρδη 54,2 εκατ. έναντι ζημιών 6,1 εκατ. κατά την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, θετικές Λειτουργικές Ταμειακές Ροές ύψους 99 εκατ. έναντι 77 εκατ. στο 9M 2022, καθαρή ρευστότητα 168 εκατ. στις 30.09.2023 έναντι 1522 εκατ. στις 31.12.2022, ταμειακά διαθέσιμα και άμεσα ρευστοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού του Ομίλου (εξαιρουμένων των Κατεχόμενων προς πώληση) 411 εκατ. στις 30.09.2023 έναντι 406 εκατ. στο τέλος του 2022, ίδια κεφάλαια πλειοψηφίας σε 860 εκατ. ευρώ (34% of total assets), αλλά και περιθώριο EBITDA στο 52% και Net Earnings 54 εκατ. με margin 19%, όπως και σύνολο δανείων 691,6 εκατ. ευρώ.

Βασικός μοχλός οι Παραχωρήσεις – Ποια έργα πήρε ή διεκδικεί

Κατά το 9Μ του 2023 τα έσοδα του κλάδου των Παραχωρήσεων παρουσίασαν αύξηση 4,8%, λόγω της αύξησης της κυκλοφορίας σε όλους τους αυτοκινητοδρόμους (+9,4%) και κυρίως στην Αττική Οδό (+10,2%), σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 66,1% έναντι 56% πέρυσι. Ωστόσο το EBITDA της αντίστοιχης περσινής περιόδου του κλάδου των Παραχωρήσεων είχε επιβαρυνθεί με ποσό ύψους 9 εκατ. λόγω των επιπτώσεων της κακοκαιρίας "Ελπίς". Το EBITDA στο γ’ τρίμηνο ανήλθε σε 51,9 εκατ., έναντι 43,9 εκατ. στο Q2, 41 εκατ. στο Q1 και 41,6 στο Q4 2022 (ανάλογο περίπου και στο Q3 2022), με αξιοσημείωτη άνοδο 25%-26% σε ετήσια βάση για το γ΄ τρίμηνο αλλά και σε επίπεδο 9μήνου. Επίσης, με προσαρμογή για τα μη επαναλαμβανόμενα έξοδα με τη χιονοθύελλα που πραγματοποιήθηκαν το 2022, η ετήσια αύξηση EBITDA βρίσκεται στο σταθερό 15,1%. Επίσης, σε τριμηνιαία βάση εμφάνισε στο γ’ τρίμηνο 2023 τα υψηλότερα έσοδα από πέρυσι ίδιο διάστημα με 72,1 εκατ. ευρώ.

Εντός του 9Μ 2023, η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ υπέγραψε συμβάσεις ΣΔΙΤ διάρκειας 30 ετών για τα εξής έργα: Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Οδικού Άξονα ΝΔ Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Πύλος-Μεθώνη, με το σχήμα ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (60%) - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (40%), και Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία και Συντήρηση του Βόρειου Οδικού Άξονα Κρήτης, τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη, με το σχήμα ΓΕΚ-ΤΕΡΝΑ (55%) - ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ (20%) - ΙΝΤΡΑΚΑΤ (25%).

Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ έχει προεπιλεγεί ή βρίσκεται σε διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου, αυτόνομα ή κοινοπρακτικά, σε έργα ΣΔΙΤ προϋπολογισμού άνω των €3,8 δισ. και σε έργα Παραχωρήσεων προϋπολογισμού €2,5 δισ., με σημαντικότερα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:

‒ Μελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση-Λειτουργία-Συντήρηση και Εκμετάλλευση του ΒΟΑΚ στο τμήμα Χανιά-Ηράκλειο.

‒ ΑΘΗΝΑ Ι, που περιλαμβάνει επεκτάσεις του οδικού δικτύου της Αττικής προς Λαύριο, Ραφήνα και Λεωφ. Βουλιαγμένης. Kατατέθηκε Πρότυπη Πρόταση στις 17 Μαΐου 2023.

‒ Ανέγερση και Λειτουργία του Πρωτοδικείου και της Εισαγγελίας Αθηνών, με ΣΔΙΤ, συμμετοχή στη Β’ φάση, Στάδιο Β.Ι., Οκτώβριος 2023.

‒ Παραχώρηση του δικαιώματος διοίκησης, διαχείρισης, λειτουργίας, ανάπτυξης, επέκτασης, συντήρησης και εκμετάλλευσης του Διεθνούς Αερολιμένος Καλαμάτας «Καπετάν Βασ. Κωνσταντακόπουλος», συμμετοχή στη Β’ Φάση Διαγωνισμού: Στάδιο Β.Ι, Οκτώβριος 2023, σε σύμπραξη με την Egis Airport και την Aeroport de la Cote Azur.

Στις 10 Οκτωβρίου 2023, με σχετική Απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ., εγκρίθηκε η καταβολή στην εταιρεία «Θερμαϊκή Οδός Α.Ε. Παραχώρησης» ποσού ύψους 85 εκατ., αναφορικά με την καταγγελία και διακοπή της Σύμβασης Παραχώρησης της Υποθαλάσσιας Αρτηρίας Θεσσαλονίκης. Η ΑΚΤΩΡ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ δικαιούται το 50% του ποσού αυτού.

Ο κλάδος Περιβάλλοντος και οι νέες συμβάσεις της Ηλέκτωρ

Ο κύκλος εργασιών του κλάδου Περιβάλλοντος για το 9Μ 2023 ανήλθε σε 74,9 εκατ. έναντι 88,1 εκατ. το αντίστοιχο διάστημα 2022, μείωση 15%, κυρίως ως αποτέλεσμα αφενός της ολοκλήρωσης συμβατικής λειτουργίας μονάδας Osnabruck και της μείωσης των τιμών ανακυκλώσιμων υλικών και αφετέρου αυξημένων ποσοτήτων και τιμών αποδοχής απορριμμάτων. Το EBITDA για το 9Μ 2023 διαμορφώθηκε σε 11,1 εκατ.. Το περιθώριο EBITDA διαμορφώθηκε σε 14,8% έναντι 12,9% πέρυσι. Εντός του γ’ τριμήνου 2023, η ΗΛΕΚΤΩΡ ΑΕ υπέγραψε συμβάσεις που αυξάνουν το κατασκευαστικό της αντικείμενο κατά 19 εκατ. (μερίδιο της εταιρείας) το λειτουργικό αντικείμενο κατά 19,6 εκατ. πλέον 16,6 εκατ. δικαιώματα προαίρεσης, για έργα στο Mestetten (Γερμανία), Δυτ. Αττική, Μήλο, Λάρνακα κ.λπ. Μετά τις 30.09.2023, η ΗΛΕΚΤΩΡ υπέγραψε 3 νέες συμβάσεις έργων με κατασκευαστικό αντικείμενο (μερίδιο εταιρείας) 26,5 εκατ. για έργα στη Χερσόνησο Ηρακλείου, Πόρο και Αττική.

Τα ακίνητα και οι επενδύσεις 350 εκατ.

Ο κλάδος της Ανάπτυξης Ακινήτων εμφάνισε το 9Μ 2023 έσοδα ύψους 7,6 εκατ., έναντι ποσού 6,5 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο 2022, σημειώνοντας αύξηση κατά 16,8% λόγω αύξησης της επισκεψιμότητας του Smart Park που οδεύει στην Trade Estates. Το EBITDA του 9Μ του 2023 διαμορφώθηκε σε 9,6 εκατ., έναντι 3,7 εκατ. την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι, επηρεαζόμενο από την πώληση των ακινήτων του ομίλου REDS στη Ρουμανία (αποτύπωση πώλησης συνολικού κέρδους 5,8 εκατ.). Η αξία του ακίνητου (Smart Park) έχει συμφωνηθεί σε 110 εκατ., ενώ μετά τις αναπροσαρμογές με βάση την καθαρή δανειακή θέση της ΓΥΑΛΟΥ, καθώς και τα λοιπά στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της εταιρίας, το κατ’ αρχήν καθαρό τίμημα που θα εισπράξει η REDS ανέρχεται σε 93 εκατ. Το ακριβές ποσόν του τιμήματος θα οριστικοποιηθεί κατά την ημερομηνία κλεισίματος της συναλλαγής. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 15.12.2023.H REDS, στην παρούσα φάση, κατέχει όμορα του Smart Park οικόπεδα, επιφάνειας 100.000 τ.μ., για τα οποία θα εξετάσει εναλλακτικές λύσεις ‘βέλτιστης χρήσης’. Εφεξής, θα δοθεί έμφαση στην αποτελεσματική εκτέλεση της ανάπτυξης των δύο περιουσιακών στοιχείων, του κτήματος Καμπά και της έκτασης στις Γούρνες Ηρακλείου Κρήτης, με ένα επενδυτικό πλάνο που εκτιμάται ότι θα ανέλθει στα 350 εκατ. ευρώ.

Η ΑΚΤΩΡ

Για την ιστορία, το συνολικό ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων της ΑΚΤΩΡ και των θυγατρικών της ανέρχεται σήμερα στα 2,5 δισ. Περιλαμβάνει έργα ύψους 325 εκατ. που υπεγράφησαν εντός του 9Μ 2023 και επιπλέον έργα ύψους 17 εκατ. οι συμβάσεις των οποίων υπεγράφησαν μετά την 30.09.2023. Περιλαμβάνονται η κατασκευή οδικού άξονα ΝΔ Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα-Ριζόμυλος-Μεθώνη, και ο αυτοκινητόδρομος ΒΟΑΚ, τμήμα Χερσόνησος-Νεάπολη. Περιλαμβάνονται επίσης έργα ύψους 362 εκατ. για τα οποία αναμένεται υπογραφή συμβάσεων σύντομα. Η ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ συμμετέχει ενεργά σε διαγωνισμούς για έργα με συνολική αξία 12 δισ.