DBRS: Σε «θετικό» από «σταθερό» το trend της Eurobank - Τι θα οδηγήσει σε αναβάθμιση

Η αναθεώρηση συνδέεται άμεσα με την πρόσφατη αξιολόγηση της Ελλάδας.

Σε «θετικό» από «σταθερό» αναθεώρησε η Morningstar DBRS το trend της μακροπρόθεσμης αξιολόγησης κρίσιμων υποχρεώσεων (Long Term Critical Obligations Rating) της Eurobank, διατηρώντας την αξιολόγηση της πιστοληπτικής της ικανότητας στο «A (low)». Παράλληλα, ο οίκος επιβεβαίωσε τη βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση κρίσιμων υποχρεώσεων (Short Term Critical Obligations Rating) στο R-1 (low), με σταθερή τάση.

Η αναθεώρηση συνδέεται άμεσα με την πρόσφατη αξιολόγηση της Ελλάδας. Στις 4 Σεπτεμβρίου, η Morningstar DBRS επιβεβαίωσε τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική αξιολόγηση της χώρας σε ξένο και εγχώριο νόμισμα στο BBB, αναβαθμίζοντας παράλληλα το trend σε «θετικό» από «σταθερό».

Ο οίκος διατηρεί την Εσωτερική Αξιολόγηση (Intrinsic Assessment - IA) της Eurobank στο bbb (high). Όπως εξηγεί, κατά κανόνα η μακροπρόθεσμη αξιολόγηση κρίσιμων υποχρεώσεων μιας τράπεζας τοποθετείται δύο βαθμίδες υψηλότερα από την αυτοτελή αξιολόγηση της πιστοληπτικής της ισχύος και έως δύο βαθμίδες πάνω από την αξιολόγηση του Δημοσίου. Ως εκ τούτου, η θετική προοπτική της Ελλάδας μεταφέρθηκε και στην αντίστοιχη αξιολόγηση της Eurobank.

Σε ό,τι αφορά την αυτοτελή αξιολόγηση της Eurobank (IA), η DBRS επισημαίνει ότι ενδεχόμενη βελτίωσή της προϋποθέτει την ομαλή υλοποίηση των προγραμματισμένων ενσωματώσεων, την περαιτέρω μείωση του αναβαλλόμενου φόρου ως ποσοστό των κεφαλαίων, καθώς και τη διατήρηση της βελτιωμένης γεωγραφικής διαφοροποίησης και των ισχυρών πιστωτικών θεμελιωδών μεγεθών της τράπεζας. Παράλληλα, για την αναβάθμιση του IA θα απαιτούνταν και αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας.

Ενδεχόμενη αναβάθμιση της πιστοληπτικής αξιολόγησης της Ελλάδας θα μπορούσε να οδηγήσει σε αναβάθμιση και του Long Term Critical Obligations Rating της Eurobank. Αντίθετα, επιστροφή του ελληνικού outlook σε «σταθερό» θα οδηγούσε σε αντίστοιχη αλλαγή της τάσης για την τράπεζα. Δεν εντοπίστηκαν περιβαλλοντικοί παράγοντες που να έχουν σημαντική ή σχετική επίδραση στην πιστωτική ανάλυση.