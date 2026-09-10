Αφγανιστάν: Είναι «υποκρισία» να ζητούν δικαιώματα για τις γυναίκες ενώ μειώνουν τη βοήθεια προς αυτές

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, λιγότερο από το 30% των απαραίτητων πόρων στο σχέδιο αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης στο Αφγανιστάν συλλέχθηκαν στα τέλη Αυγούστου.

Ο γενικός γραμματέας της μη κυβερνητικής οργάνωσης Νορβηγικό Συμβούλιο Προσφύγων (NRC) Γιαν Έγκελαντ κατηγόρησε σήμερα από την Καμπούλ για «υποκρισία» τις χώρες που ζητούν δικαιώματα για τις Αφγανές ενώ παράλληλα κόβουν τη ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική βοήθεια για τις γυναίκες στο Αφγανιστάν.

«Είναι καλό που (οι χώρες σ.σ.) ζητούν, όπως εμείς, το δικαίωμα στην εκπαίδευση και στην εργασία για τις Αφγανές, αλλά είναι υποκρισία όταν το κάνουν αυτό σε ένα σεμινάριο σε μια ευρωπαϊκή πρωτεύουσα κόβοντας παράλληλα τη βοήθεια που χρησιμεύει για τη σίτιση ή την υποστήριξη της εκπαίδευσης των μικρών Αφγανών κοριτσιών στο δημοτικό σχολείο», δήλωσε ο Έγκελαντ σε συνέντευξη στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, λιγότερο από το 30% των απαραίτητων πόρων στο σχέδιο αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης στο Αφγανιστάν συλλέχθηκαν στα τέλη Αυγούστου.

«Γυναίκες που εργάζονται στην ανθρωπιστική βοήθεια ή σε δημοτικά σχολεία θηλέων πρέπει να απολυθούν ελλείψει πόρων», δήλωσε ο Έγκελαντ στο τέλος μιας επίσκεψης σε έργα του NRC στο Αφγανιστάν.

Οι αρχές των Ταλιμπάν, που επέστρεψαν στην εξουσία το 2021, απέκλεισαν τις γυναίκες από πολλές θέσεις εργασίας και από την εκπαίδευση πέρα από τη δευτεροβάθμια.

Ο Έγκελαντ κάλεσε την κυβέρνηση των Ταλιμπάν να αποκαταστήσει το δικαίωμα στη δευτεροβάθμια και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση «τώρα», διαφορετικά θα επέλθει «καταστροφή» στη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ