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Πυροσβεστική: Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο

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Πυροσβεστική: Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές το τελευταίο 24ωρο
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Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα.

Συνολικά 30 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο εικοσιτετράωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, όπως έγινε γνωστό από την Πυροσβεστική, οι 20 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 10.

Επιπλέον, σύμφωνα με ενημέρωση της Πυροσβεστικής, υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην Βελίνα Κορινθίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00 και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και για την αεροπυρόσβεση 2 αεροσκάφη.

Σημειώνεται ότι τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων αρχών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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Πυρκαγιά
Πυροσβεστική
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