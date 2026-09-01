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Πούτιν σε Πεζεσκιάν: Η Ρωσία είναι αλληλέγγυα με τον ιρανικό λαό

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Πούτιν σε Πεζεσκιάν: Η Ρωσία είναι αλληλέγγυα με τον ιρανικό λαό
Photo Credit: AP
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Ο Πούτιν είπε ότι η Ρωσία και το Ιράν θα διατηρήσουν τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις παρά το τρέχον στρατιωτικό και πολιτικό κλίμα.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν είπε στον Ιρανό πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν, κατά τη συνάντησή τους στην πρωτεύουσα του Κιργιστάν Μπισκέκ, ότι η Μόσχα εκφράζει την αλληλεγγύη της προς τον ιρανικό λαό που μάχεται για τα συμφέροντά του.

Ο Πούτιν είπε επίσης ότι η Ρωσία και το Ιράν θα διατηρήσουν τις οικονομικές και εμπορικές σχέσεις παρά το τρέχον στρατιωτικό και πολιτικό κλίμα.

Από τη μεριά του, ο Ιρανός Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν ευχαρίστησε τον Ρώσο Πρόεδρο για τη στάση της Μόσχας σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν και τις επακόλουθες κυρώσεις, και δήλωσε ότι από κοινού η Μόσχα και η Τεχεράνη μπορούν να αντισταθούν σε αυτό που ο ίδιος χαρακτήρισε «μονομερή πρακτική» των ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
Βλαντίμιρ Πούτιν
Ρωσία
Ιράν
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