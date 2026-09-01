Αντίθετοι στην απόφαση του Τραμπ να μετονομάσει τη Λίμνη Οντάριο οι περισσότεροι Αμερικανοί

Η πλειοψηφία των Αμερικανών αντιτίθεται στην κίνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα να αυξήσει τους φόρους και να μετονομάσει τη Λίμνη Οντάριο.

Η πλειοψηφία των Αμερικανών αντιτίθεται στην κίνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ την περασμένη εβδομάδα να αυξήσει τους φόρους στα εισαγόμενα από τον Καναδά αγαθά και στην απόφασή του να μετονομάσει τη Λίμνη Οντάριο σε «Λίμνη Αμερική», όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα δημοσκόπησης των Reuters/Ipsos που δόθηκαν σήμερα στη δημοσιότητα.

Η δημοσκόπηση που διήρκεσε τρεις ημέρες και ολοκληρώθηκε προχθές Κυριακή δείχνει ότι οι Αμερικανοί ανησυχούν για τη διαμάχη με τον Καναδά -ο οποίος επί δεκαετίες ήταν κορυφαίος εμπορικός εταίρος των ΗΠΑ- η οποία κλιμακώθηκε μετά την κατάρρευση των εμπορικών συνομιλιών μεταξύ των δύο χωρών και την απόφαση του Τραμπ την περασμένη εβδομάδα να αυξήσει τους δασμούς σε αγαθά προερχόμενα από τον Καναδά.

Μόλις το 20% των ερωτηθέντων στηρίζει τους υψηλότερους δασμούς στα καναδικά προϊόντα σε σύγκριση με το 57% που είναι αντίθετο σε αυτούς και το 21% που δεν έχει άποψη.

Περίπου ένας στους πέντε ερωτηθέντες στη δημοσκόπηση δεν είχε πληροφορηθεί την εξέλιξη αυτή.

Τα αμερικανικά νοικοκυριά δέχονται ήδη οικονομική πίεση από την αύξηση της τιμής της βενζίνης από τότε που ο Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο στο Ιράν τον Φεβρουάριο και οι Αμερικανοί ψηφοφόροι τοποθετούν το κόστος ζωής στην κορυφή της κατάταξης με τα ζητήματα που θα καθορίσουν ποιον θα ψηφίσουν στις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου.

Το ποσοστό της δημοτικότητας του Τραμπ τις τελευταίες εβδομάδες βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο στην πολιτική του καριέρα.

Η εμπορική διένεξη έλαβε θεατρική τροπή την περασμένη εβδομάδα όταν ο Τραμπ την Πέμπτη μετονόμασε τη Λίμνη Οντάριο, μια από τις πέντε Μεγάλες Λίμνες της Βόρειας Αμερικής, σε «Λίμνη Αμερική».

Η ονομασία αυτή της λίμνης θα αφορά τη χρήση σε ομοσπονδιακό επίπεδο στις ΗΠΑ και όχι το πώς χαρακτηρίζει ο Καναδάς, διεθνείς θεσμοί και άλλοι οργανισμοί την λίμνη.

Ο Τραμπ έχει επανειλημμένως χλευάσει τον Καναδά απειλώντας να προσαρτήσει τον επί μακρόν σύμμαχο των ΗΠΑ κάνοντάς τον την 51η αμερικανική πολιτεία.

Μόλις 14% των Αμερικανών ερωτηθέντων στη δημοσκόπηση των Reuters/Ipsos απάντησαν ότι τάσσονται υπέρ της μετονομασίας της Λίμνης Οντάριο, η οποία έχει αυτή την ονομασία εδώ και περισσότερα από 400 χρόνια. Το 63% των ερωτηθέντων είναι αντίθετο στην αλλαγή του ονόματος και οι υπόλοιποι είτε δεν είναι βέβαιοι είτε δεν απάντησαν στην ερώτηση.

Η δημοσκόπηση, η οποία διενεργήθηκε διαδικτυακά σε εθνικό επίπεδο, συγκέντρωσε απαντήσεις από 1.023 Αμερικανούς ενήλικες και είχε περιθώριο σφάλματος τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ