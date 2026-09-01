Η ΕΥΑΘ παρουσιάζει στην 90ή ΔΕΘ την υδατική νοημοσύνη

Νέες δυνατότητες ψηφιακής παρακολούθησης και διαχείρισης των υδατικών συστημάτων θα παρουσιάσει η ΕΥΑΘ στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην 90ή ΔΕΘ.

Νέες δυνατότητες ψηφιακής παρακολούθησης και διαχείρισης των υδατικών συστημάτων θα παρουσιάσει η ΕΥΑΘ στο πλαίσιο της συμμετοχής της στην 90ή ΔΕΘ.

Οι καινοτόμες τεχνολογίες που αναπτύσσει και αξιοποιεί η εταιρία, και τις οποίες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν οι επισκέπτες της ΔΕΘ, χρησιμοποιούν δορυφορικά δεδομένα, αισθητήρες, γεωχωρικές τεχνολογίες και σύγχρονες μεθόδους ανάλυσης με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης.

Στόχος είναι η μετατροπή των δεδομένων, που συλλέγονται από πολλές διαφορετικές πηγές, σε επιχειρησιακά αξιοποιήσιμη πληροφορία, με αποτέλεσμα την καλύτερη αποτύπωση της κατάστασης των υδατικών πόρων και των υποδομών, τον έγκαιρο εντοπισμό μεταβολών, την υποστήριξη προβλέψεων και τεκμηριωμένων αποφάσεων και τελικά πιο ανθεκτική διαχείριση του νερού.

Ψηφιακό υλικό θα ενημερώνει το κοινό για τις τεχνολογίες χωρίς εκσκαφή (no dig technologies) που χρησιμοποιεί η ΕΥΑΘ σε επισκευές βλαβών σε αγωγούς, προκαλώντας την ελάχιστη δυνατή κυκλοφοριακή και περιβαλλοντική όχληση και χωρίς να επηρεάζει σημαντικά τη λειτουργία της πόλης.

Ιδιαίτερη θέση θα έχουν οι ψηφιακές εφαρμογές και τα εργαλεία που αναπτύσσονται από την ΕΥΑΘ αξιοποιώντας δορυφορικά, γεωχωρικά και επιχειρησιακά δεδομένα, για την παρακολούθηση και καλύτερη διαχείριση των υδατικών συστημάτων. Μέρος αυτών των εφαρμογών θα παρουσιαστεί διαδραστικά: οι επισκέπτες θα μπορούν να βλέπουν με δορυφορικό «μάτι» πόσο νερό διαθέτουν οι ταμιευτήρες της χώρας και από πού έρχεται το νερό στη βρύση τους, ενώ με 3D γυαλιά θα μεταφέρονται εικονικά στον ταμιευτήρα της Πολυφύτου και στις πηγές της Αραβησσού.

Παράλληλα, στις 6, 7 και 11, 12, 13 Σεπτεμβρίου, από τις 6 έως τις 9 μ.μ., θα λειτουργήσει, όπως κάθε χρονιά, η παιδική «γωνιά» στο περίπτερο, με τις εκπαιδεύτριες του Τελλόγλειου Ιδρύματος ΑΠΘ να παρουσιάζουν δείγματα της ανανεωμένης αυτήν τη χρονιά δουλειάς τους στο Μουσείο Ύδρευσης Θεσσαλονίκης. Κατασκευές, παιχνίδια και ζωγραφική για τον κύκλο του νερού και την προστασία του θα είναι στη διάθεση των νεαρών επισκεπτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ