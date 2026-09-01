Ινδία: Ρεκόρ ζέστης από το 1901 για τον μήνα Αύγουστο

Η Ινδία κατέγραψε ζέστη ρεκόρ για τον μήνα Αύγουστο από τότε που άρχισαν να συγκεντρώνονται τα σχετικά στατιστικά στοιχεία το 1901.

Η Ινδία κατέγραψε ζέστη ρεκόρ για τον μήνα Αύγουστο από τότε που άρχισαν να συγκεντρώνονται τα σχετικά στατιστικά στοιχεία το 1901, με τη μέση θερμοκρασία στη χώρα να διαμορφώνεται στους 28,01 βαθμούς Κελσίου, όπως ανακοίνωσε η ινδική μετεωρολογική υπηρεσία.

Αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση κατά 0,67°C σε σχέση με τη μακροπρόθεσμη μέση θερμοκρασία για τον μήνα Αύγουστο, σύμφωνα με την υπηρεσία αυτή.

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Η χώρα κατέρριψε το προηγούμενο ρεκόρ του Αυγούστου του 2023, όταν η μέση θερμοκρασία ήταν 28,0 βαθμοί Κελσίου, δήλωσε η μετεωρολογική υπηρεσία.

Οι βροχοπτώσεις των μουσώνων στην Ινδία ήταν λιγότερες κατά 16% από το συνηθισμένο τον Αύγουστο, κάτι που επέτεινε τη ζέστη, εν μέρει εξαιτίας του φαινομένου Ελ Νίνιο, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Το κλιματικό φαινόμενο Ελ Νίνιο οδηγεί σε περιοδική άνοδο της θερμοκρασίας των ωκεανών με κυκλικό τρόπο, προκαλώντας ξηρασία και πλημμύρες.

Η Ινδία, η πολυπληθέστερη χώρα του κόσμου, είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε κύματα ακραίας ζέστης.

Η κλιματική αλλαγή αυξάνει τη συχνότητα και την ένταση των κυμάτων ακραίας ζέστης, με τις θερμοκρασίες να έχουν ανέλθει σε επικίνδυνα επίπεδα σε κάποιες περιοχές της χώρας τα τελευταία χρόνια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ