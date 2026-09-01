ΕΣΠ: Το κρατικό Credit Score να λειτουργήσει με απόλυτη διαφάνεια και όχι ως νέα «μαύρη λίστα»

Με επιφύλαξη δηλώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ότι αντιμετωπίζει την εφαρμογή του νέου κρατικού Συστήματος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης.

Με επιφύλαξη δηλώνει ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ότι αντιμετωπίζει την εφαρμογή του νέου κρατικού Συστήματος Πιστοληπτικής Αξιολόγησης, σημειώνοντας ότι ένα τόσο ισχυρό εργαλείο συγκέντρωσης και αξιολόγησης οικονομικών δεδομένων πρέπει να συνοδεύεται από απόλυτη διαφάνεια, σαφείς εγγυήσεις και ουσιαστική προστασία πολιτών και επιχειρήσεων από τον κίνδυνο δημιουργίας μιας νέας ψηφιακής «μαύρης λίστας».

Υπενθυμίζει ότι το θεσμικό πλαίσιο του νέου συστήματος έχει ήδη ψηφιστεί και η λειτουργία του εξειδικεύθηκε περαιτέρω με τις υπουργικές αποφάσεις του Ιουλίου 2026 και ότι, μέσω της αξιοποίησης οικονομικών δεδομένων και σύγχρονων μεθόδων ανάλυσης, το σύστημα μπορεί να εκτιμά, μεταξύ άλλων, την πιστοληπτική συμπεριφορά και την ικανότητα αποπληρωμής πολιτών και επιχειρήσεων.

Για τον ΕΣΠ, το κρίσιμο ερώτημα είναι πλέον πώς αυτή η νέα δυνατότητα θα χρησιμοποιηθεί στην πράξη και, όπως εκτιμά, η πιστοληπτική αξιολόγηση δεν πρέπει να μετατραπεί σε έναν ακόμη μηχανισμό αποκλεισμού από τη χρηματοδότηση για επιχειρήσεις που αντιμετώπισαν κάποια στιγμή οικονομικές δυσκολίες. Αντίθετα, πρέπει να συνοδευτεί από πραγματικές δυνατότητες αποκατάστασης της πιστοληπτικής εικόνας και επιστροφής της βιώσιμης επιχείρησης στην οικονομική κανονικότητα.

Ιδιαίτερη σημασία έχει, όπως τονίζεται, η αντιμετώπιση των ρυθμισμένων οφειλών. Μία ενεργή ρύθμιση που εξυπηρετείται με συνέπεια δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται με τον ίδιο τρόπο με μία ληξιπρόθεσμη και μη εξυπηρετούμενη οφειλή. Αντίθετα, η συνεπής καταβολή των δόσεων πρέπει να λειτουργεί σταδιακά θετικά στην πιστοληπτική εικόνα του οφειλέτη.

Παράλληλα, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς θεωρεί ότι το νέο σύστημα δημιουργεί μία σημαντική ευκαιρία για να γίνει ένα επόμενο βήμα στη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους και σε αυτό το πλαίσιο κατέθεσε, προς συζήτηση, την πρόταση, το νέο Σύστημα Πιστοληπτικής Αξιολόγησης και οι δυνατότητες ανάλυσης οικονομικών δεδομένων που το συνοδεύουν να αξιοποιηθούν για τη δημιουργία ενός σύγχρονου μοντέλου εξατομικευμένων και βιώσιμων ρυθμίσεων οφειλών έως 120 δόσεις.

Υπογραμμίζει ο σύλλογος ότι, το αίτημα της αγοράς για μία νέα ρύθμιση έως 120 δόσεις παραμένει επίκαιρο, καθώς σημαντικό μέρος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπο με συσσωρευμένες υποχρεώσεις και περιορισμένη ρευστότητα. Σήμερα, όμως, η τεχνολογία επιτρέπει να προχωρήσουμε πέρα από τη λογική μίας ακόμη οριζόντιας ρύθμισης με τους ίδιους όρους για όλους.

«Από τη στιγμή που η Πολιτεία αποκτά τη δυνατότητα να εκτιμά την πραγματική ικανότητα αποπληρωμής μίας επιχείρησης, μπορεί να εξεταστεί ένας μηχανισμός όπου το ύψος της μηνιαίας δόσης και η διάρκεια της ρύθμισης θα προσαρμόζονται, με αντικειμενικά, διαφανή και ελέγξιμα κριτήρια, στην πραγματική οικονομική δυνατότητα κάθε οφειλέτη.

Μία επιχείρηση με μεγαλύτερη δυνατότητα αποπληρωμής, θα μπορεί να ολοκληρώνει τη ρύθμιση ταχύτερα. Μία μικρότερη επιχείρηση ή μία επιχείρηση που αντιμετωπίζει προσωρινή πίεση ρευστότητας, θα μπορεί να αξιοποιεί μεγαλύτερη διάρκεια, έως τις 120 δόσεις, εφόσον αυτό είναι απαραίτητο ώστε η ρύθμιση να είναι πραγματικά βιώσιμη.

Στόχος δεν είναι να δημιουργηθεί ένας μηχανισμός χαριστικών ρυθμίσεων, αλλά ένας μηχανισμός που θα αυξάνει την πιθανότητα πραγματικής αποπληρωμής των οφειλών.

Γιατί μία ρύθμιση που είναι αδύνατον να εξυπηρετηθεί και χάνεται μετά από λίγους μήνες, δεν ωφελεί ούτε την επιχείρηση ούτε τα δημόσια έσοδα» όπως αναφέρεται.

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς θεωρεί απαραίτητο το νέο σύστημα να συνοδεύεται από συγκεκριμένες εγγυήσεις:

Πλήρη διαφάνεια ως προς τα δεδομένα και τους βασικούς παράγοντες που επηρεάζουν την πιστοληπτική αξιολόγηση.

Σαφή διάκριση μεταξύ μη εξυπηρετούμενων οφειλών και ενεργών ρυθμίσεων που τηρούνται κανονικά.

Γρήγορη και πλήρως ψηφιακή διαδικασία διόρθωσης λανθασμένων δεδομένων και επανεξέτασης της βαθμολογίας.

Συνεκτίμηση της εποχικότητας, του κλάδου και των ιδιαίτερων συνθηκών λειτουργίας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Σταδιακή βελτίωση της πιστοληπτικής εικόνας για όσους τηρούν με συνέπεια τις ρυθμίσεις τους.

Αποφυγή οποιουδήποτε μηχανισμού που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμο οικονομικό αποκλεισμό μιας κατά τα άλλα βιώσιμης επιχείρησης, εξαιτίας μιας παλαιότερης περιόδου δυσκολιών.

Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, Θοδωρής Καπράλος, δήλωσε: «Η δημιουργία ενός κρατικού συστήματος πιστοληπτικής αξιολόγησης είναι μία σημαντική αλλαγή και εύλογα δημιουργεί ερωτήματα και επιφυλάξεις στην αγορά. Ένα τόσο ισχυρό εργαλείο πρέπει να λειτουργήσει με απόλυτη διαφάνεια και εγγυήσεις και να μην εξελιχθεί σε μια νέα ψηφιακή "μαύρη λίστα". Ταυτόχρονα, όμως, πρέπει να δούμε και την ευκαιρία που δημιουργείται. Αν η Πολιτεία διαθέτει πλέον τα δεδομένα και τα εργαλεία για να εκτιμά την πραγματική δυνατότητα μίας επιχείρησης να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της, τότε μπορεί να αξιοποιήσει αυτή τη δυνατότητα όχι μόνο για να την αξιολογεί, αλλά και για να της προσφέρει μια βιώσιμη λύση.

Γι' αυτό προτείνουμε να ανοίξει η συζήτηση για ένα νέο μοντέλο εξατομικευμένων ρυθμίσεων οφειλών έως 120 δόσεις, όπου η μηνιαία δόση θα συνδέεται με την πραγματική δυνατότητα αποπληρωμής κάθε επιχείρησης. Δεν ζητάμε να χαριστούν οφειλές. Ζητάμε οι οφειλές να μπορούν πραγματικά να πληρωθούν.

Παράλληλα, ο επιχειρηματίας που ρυθμίζει τις υποχρεώσεις του και αποδεικνύεται συνεπής πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αποκαταστήσει σταδιακά την πιστοληπτική του εικόνα και να επιστρέψει στη χρηματοδότηση. Η δεύτερη ευκαιρία πρέπει να είναι πραγματική και όχι μόνο στα χαρτιά. Αφού η τεχνολογία μπορεί να μας πει πόσο αξιόπιστη είναι μία επιχείρηση, μπορεί να μας βοηθήσει και να προσδιορίσουμε πόσα πραγματικά μπορεί να πληρώνει. Ας περάσουμε, λοιπόν, από το Credit Score στις εξατομικευμένες λύσεις».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ