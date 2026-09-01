Ελληνικό νησί στα 10 πιο ήσυχα του κόσμου

Ένα ελληνικό νησί αναδείχθηκε το πιο ήσυχο της Ευρώπης και το δεύτερο πιο ήσυχο στον κόσμο.

Σε έναν κόσμο γεμάτο θόρυβο και άγχος, οι ταξιδιώτες έχουν αρχίσει να αναζητούν προορισμούς που προσφέρουν περισσότερη ηρεμία και χαλάρωση. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, το «quietcation» είναι η ταξιδιωτική τάση που έχει αρχίσει να γίνεται πολύ δημοφιλής τα τελευταία χρόνια. Το BookRetreats.com, μια ταξιδιωτική ιστοσελίδα για κρατήσεις retreats, αναφέρει ότι οι αναζητήσεις για ήσυχους προορισμούς έχουν αυξηθεί κατά πολύ.

Η ιστοσελίδα δημοσίευσε πρόσφατα το Unspoilt Index, έναν κατάλογο με τα πιο ήρεμα νησιά του κόσμου για ταξιδιώτες. Για τα αποτελέσματα έχουν αξιοποιηθεί οι γνώσεις της ερευνήτριας, συγγραφέως και καθηγήτριας ψυχολογίας Olga V. Lehmann, καθώς και δορυφορικά και χαρτογραφικά δεδομένα για 100 νησιά σε όλο τον πλανήτη, ώστε να εντοπιστούν ποια μέρη παραμένουν πραγματικά ήσυχα.

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