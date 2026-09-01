Η σχολική χρονιά έχει πολλά κεφάλαια. Η προετοιμασία της δεν χρειάζεται να έχει πολλά καταστήματα. Το Hartorama μετατρέπει το Back to School σε μία απλή και ενιαία εμπειρία.

Μια οικογένεια χρειάζεται σχολική τσάντα, τετράδια, κασετίνα, βιβλία, γραφική ύλη και υλικά για τις δημιουργικές εργασίες. Χρειάζεται επίσης χρόνο, ξεκάθαρες επιλογές και έναν απλό τρόπο να ολοκληρώσει τις αγορές της.

Αυτή είναι η λογική της one-stop πρότασης του Hartorama για το Back to School 2026: όλα σε ένα σημείο και, κυρίως, όλα στη σωστή σειρά.

One-stop, σε απλά ελληνικά

One-stop δεν σημαίνει απλώς «έχουμε πολλά». Σημαίνει ότι ο πελάτης ξέρει από πού να ξεκινήσει και ποιο είναι το επόμενο βήμα. Από τη σχολική τσάντα στη λίστα, από τη λίστα στα βιβλία και από τα βιβλία στα δημιουργικά υλικά.

Λιγότερο ψάξιμο. Λιγότερες διαδρομές. Περισσότερος χρόνος για το νέο ξεκίνημα.

Ένα κουδούνι, πολλές ανάγκες — μία διαδρομή

Στον κόσμο του Σχολείου στο Hartorama, οι βασικές ανάγκες της νέας χρονιάς βρίσκονται συγκεντρωμένες: σχολικές τσάντες, τετράδια, κασετίνες, στυλό, μολύβια, μπλοκ, μαρκαδόροι, γεωμετρικά όργανα και σχολικά χρώματα.

Ο γονέας δεν χρειάζεται να σκέφτεται σε ποια εμπορική κατηγορία ανήκει κάθε προϊόν. Χρειάζεται να σκέφτεται μόνο την πραγματική του ανάγκη: «Θέλω να οργανώσω τη νέα σχολική χρονιά».

Έτσι, η σχολική αγορά παύει να είναι άσκηση υπομονής και γίνεται μια σειρά από απλά, κατανοητά βήματα.

Η τσάντα ανοίγει τη νέα χρονιά

Η σχολική τσάντα είναι η πρώτη μεγάλη επιλογή. Το παιδί κοιτάζει το σχέδιο. Ο γονέας χρειάζεται να κοιτάξει και όσα δεν φαίνονται με την πρώτη ματιά.

Πόσο βαριά είναι όταν είναι άδεια; Ταιριάζει στο σώμα του παιδιού; Έχει δύο ρυθμιζόμενους ιμάντες; Χωρά όσα χρειάζονται χωρίς να μετατρέπεται σε αποθήκη ολόκληρης της εβδομάδας;

Στην κατηγορία με τις σχολικές τσάντες πλάτης και τρόλεϊ υπάρχουν επιλογές για διαφορετικές ηλικίες, σχολικές βαθμίδες και καθημερινές διαδρομές.

Ο οδηγός για τη σωστή σχολική τσάντα μεταφράζει τα βασικά κριτήρια σε απλές συμβουλές, ώστε η απόφαση να μη στηρίζεται μόνο στο χρώμα και στο σχέδιο.

Η σχολική λίστα παύει να είναι… λίστα εκκρεμοτήτων

Το δύσκολο μέρος του Back to School δεν είναι συνήθως ένα μεγάλο προϊόν. Είναι τα πολλά μικρά που μπορεί εύκολα να ξεχαστούν.

Η online σχολική λίστα οργανώνει τετράδια, είδη γραφής, μπλοκ, φακέλους, μαρκαδόρους, ετικέτες και άλλα βασικά υλικά σε μία κοινή διαδρομή.

Η σωστή σειρά είναι απλή:

Ελέγχουμε τι υπάρχει ήδη στο σπίτι. Αγοράζουμε όσα χρειάζονται από την πρώτη ημέρα. Περιμένουμε τις τελικές οδηγίες για τα πιο ειδικά είδη.

Έτσι μειώνονται οι διπλές αγορές, οι τελευταίες διαδρομές και το γνωστό «μας λείπει μόνο ένα πράγμα» — που συνήθως γίνεται τρία.

Η τσάντα βάζει πλάτη και στον οικογενειακό προϋπολογισμό

Η φετινή ενέργεια συνδέει την αγορά της σχολικής τσάντας με την ολοκλήρωση της σχολικής λίστας.

Τα εγγεγραμμένα μέλη του Hartorama Loyalty Club που αγοράζουν σχολική τσάντα έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, μπορούν να κερδίσουν Χ5 πόντους.

Το όφελος αντιστοιχεί σε 15% της αξίας της τσάντας και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε προϊόντα σχολικής λίστας, σύμφωνα με τους όρους της ενέργειας.

Με άλλα λόγια, η τσάντα δεν είναι μόνο το πρώτο προϊόν της λίστας. Μπορεί να βοηθήσει και στα επόμενα.

Όλες οι λεπτομέρειες παρουσιάζονται στη σελίδα για το εκπτωτικό όφελος Back to School 2026.

Από το χαρτί στο χρώμα και από την τάξη στο φροντιστήριο

Η σχολική ημέρα δεν τελειώνει πάντα με το τελευταίο κουδούνι. Συνεχίζεται στη μελέτη, στην ξένη γλώσσα, στη ζωγραφική και στις εργασίες που χρειάζονται λίγη περισσότερη φαντασία.

Η κατηγορία με τα ξενόγλωσσα εκπαιδευτικά βιβλία περιλαμβάνει υλικό για 11 γλώσσες, διαφορετικά επίπεδα και διαφορετικά μέρη εκπαιδευτικών σειρών.

Οι δικαιούχοι μπορούν επίσης να αξιοποιήσουν τις επιταγές βιβλίων ΔΥΠΑ 2026 για επιλέξιμους τίτλους. Η επιταγή αφορά βιβλία και δεν καλύπτει τσάντες, τετράδια ή γραφική ύλη.

Για σχολικές εργασίες και δημιουργικό χρόνο, ο κόσμος της ζωγραφικής στο Hartorama περιλαμβάνει χρώματα, πινέλα, μπλοκ, καμβάδες και υλικά για μικρούς και μεγαλύτερους δημιουργούς.

Το Χαρτοπωλείο online συμπληρώνει την καθημερινή οργάνωση με τετράδια, χαρτιά, γραφική ύλη, σημειωματάρια, φακέλους και είδη αρχειοθέτησης.

Η πληρωμή δεν χρειάζεται να είναι δύσκολο μάθημα

Η εμπειρία δεν τελειώνει στο καλάθι. Πρέπει να παραμένει απλή και στο checkout.

Ανάλογα με την παραγγελία, στο Hartorama.gr μπορεί να εμφανίζονται κάρτα, Apple Pay, Google Pay, άτοκες δόσεις, tbi bank, Klarna, PayPal, IRIS Online Payments, αντικαταβολή ή πληρωμή στο κατάστημα όπου υποστηρίζεται.

Το Hartorama App και το Members Club φέρνουν στο κινητό επιλεγμένες προσφορές, νέα προϊόντα, ενημερώσεις και διαθέσιμα προνόμια.

Γιατί η τεχνολογία έχει αξία όταν κάνει την αγορά πιο απλή — όχι όταν χρειάζεται οδηγίες χρήσης σαν σχολικό βιβλίο.

Από το 1988, ίδιος στόχος: το επόμενο βήμα να γίνεται πιο εύκολο

Hartorama: όχι απλώς όλα μαζί. Όλα στη σωστή σειρά.

