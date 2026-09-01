Χρυσοχοΐδης: Ο ΚΟΜΒΟΣ θα δίνει λύσεις σε πραγματικό χρόνο για το κυκλοφοριακό - «Επιδημία» οι τηλεφωνικές απάτες

Αναφερόμενος στην έξαρση των απατών, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε πως ιδίως οι τηλεφωνικές απάτες έχουν εξελιχθεί σε «επιδημία».

Στη λειτουργία της νέας επιχειρησιακής ομάδας ΚΟΜΒΟΣ για τη διαχείριση του κυκλοφοριακού στην Αττική, αλλά και την έξαρση των τηλεφωνικών και ηλεκτρονικών απατών, αναφέρθηκε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σήμερα το πρωί στον τηλεοπτικό σταθμό Mega.

«Ο Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ θα δίνει λύσεις σε πραγματικό χρόνο για το κυκλοφοριακό, έτσι ώστε να βελτιώνεται η ροή της κυκλοφορίας στην Αττική», τόνισε ο κ. Χρυσοχοΐδης και εξήγησε πως η ομάδα Κ.Ο.Μ.Β.Ο.Σ. είναι ένα σύστημα που περιλαμβάνει ανθρώπους, μέσα, τεχνολογία και ένα επιχειρησιακό κέντρο, που διαθέτει σύγχρονα τεχνολογικά μέσα και θα κάνει τη διαχείριση της κυκλοφορίας, το «command control», αξιοποιώντας τα δεδομένα που θα λαμβάνει από 24 πηγές. Πρόσθεσε, επίσης, πως το Κέντρο έχει εικόνα από όλη την Αττική και μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας επιχειρείται να δίνονται κυκλοφοριακές λύσεις. «Στόχος είναι να μπορέσουμε να έχουμε ένα 25 με 30% κέρδος χρόνου, δηλαδή να κερδίσουμε χρόνο στην κίνηση των οχημάτων», είπε χαρακτηριστικά.

«Μετά την ακρίβεια, για την Αττική το μεγαλύτερο πρόβλημα πιστεύω ότι είναι το κυκλοφοριακό», σημείωσε και τόνισε πως η επιχειρησιακή ομάδα ΚΟΜΒΟΣ και το Traffic Commander είναι τεχνολογική εφαρμογή που δημιούργησαν αξιωματικοί της ΕΛ.ΑΣ με εξειδίκευση και γνώση της τεχνολογίας που καθημερινά θα βελτιώνουν το σύστημα ώστε να επιτευχθεί ο στόχος της μείωσης της κίνησης.

Σχετικά με τη διαχείριση του κυκλοφοριακού στη λεωφόρο Κηφισού σημείωσε πως πρόκειται για ένα δύσκολο ζήτημα, καθώς, «σε ένα λεκανοπέδιο, το οποίο εδώ και σαράντα χρόνια δεν έχει ουσιαστικά προσθέσει καθόλου έργα ενώ τα τελευταία σαράντα χρόνια έχουμε τριπλασιασμό των αυτοκινήτων, είναι ένα θαύμα για να το λύσεις. Δεν λύνεται αυτό, αλλά προσπαθούμε να διευκολύνουμε τη ζωή των ανθρώπων».

Αναφερόμενος στην έξαρση των απατών, ο κ. Χρυσοχοΐδης σημείωσε πως ιδίως οι τηλεφωνικές απάτες έχουν εξελιχθεί σε «επιδημία», ενώ πρόσθεσε πως οι δράστες είναι κατεξοχήν Ρομά, που έχουν κάνει στροφή στην εγκληματικότητα και ρέπουν προς τις απάτες αποσπώντας από τους ανθρώπους την περιουσία τους.

Ειδικότερα, είπε: «Έχουν συγκεκριμένες διεθνικές ομάδες, οι οποίες ασχολούνται με τις τηλεφωνικές απάτες. Δηλαδή, τηλεφωνούσε κάποιος σε ένα σπίτι και του έλεγαν ότι είμαστε από τον ΔΕΔΔΗΕ, σε λίγο θα γίνει η ηλεκτρική εκκένωση, βγάλε τα χρυσαφικά σου. Και έχουμε και τις ηλεκτρονικές απάτες, οι οποίες αφορούν τραπεζικούς λογαριασμούς, πληρωμές fake κλπ.

Είναι πανευρωπαϊκό ζήτημα. Έχουν γίνει μεγάλες εξιχνιάσεις και πολλές συλλήψεις. Πολλοί από τους δράστες βρίσκονται στη φυλακή, αλλά ταυτόχρονα πολλαπλασιάζονται και κάθε μέρα οργανώνονται και περισσότερο.

Τώρα πρέπει να διαμορφώσουμε μόνιμες δομές για να αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Χρειάζεται μια μόνιμη δομή και μια μόνιμη επιχειρησιακή πολιτική για να τελειώσει».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ