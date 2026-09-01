Τι ποσοστό των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης επένδυσε η Ελλάδα στην εκπαίδευση

Το 7,8% των συνολικών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης που διέθεσε στην Ελλάδα η ΕΕ ή 2,835 δισ. ευρώ επενδύθηκαν στον τομέα της εκπαίδευσης και τις δεξιότητες.

Το 7,8% των συνολικών πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης που διέθεσε στην Ελλάδα η ΕΕ ή 2,835 δισ. ευρώ επενδύθηκαν στον τομέα της εκπαίδευσης και τις δεξιότητες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Κομισιόν, με τη χώρα μας να καταλαμβάνει την έβδομη θέση στη σχετική κατάταξη, ξεπερνώντας κράτη όπως η Γερμανία, το Βέλγιο, η Σουηδία, η Αυστρία και η Ολλανδία.

Το ποσό που διέθεσαν οι «27» για την εκπαίδευση και τις δεξιότητες φτάνει σχεδόν τα 70 δισ. ευρώ, που αντιπροσωπεύουν το 12,1% της συνολικής χρηματοδότησης του RRF, με την Ιταλία να κατακτά το «χρυσό» με 28,25 δισ. ευρώ (το 14,5%) με την Ισπανία και τη Γαλλία να έπονται, συμπληρώνοντας την πρώτη τριάδα (8,81 δισ. ευρώ - 8,6% και 6,54 δισ. ευρώ - 15,9%).

Η έκθεση με τίτλο «Επένδυση στην εκπαίδευση 2026» δείχνει ότι το 2024 οι χώρες της ΕΕ δαπάνησαν το 4,8% του ΑΕΠ στην εκπαίδευση, (το 9,7% των συνολικών δημόσιων δαπανών), αν και εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Ενώ οι επενδύσεις στην εκπαίδευση στην ΕΕ σταθεροποιούνται, παραμένουν ελαφρώς χαμηλότερες από τα προ της πανδημίας επίπεδα ως ποσοστό των δημόσιων δαπανών (10% το 2019, 9,3% το 2020 και το 2021, 9,4% το 2022, 9,6% το 2023).

Η μελέτη δείχνει παράλληλα πως πάνω από 3 στους 4 εκπαιδευτικούς (76,5%), αν τους δοθεί η επιλογή να επιλέξουν ένα νέο επάγγελμα, θα συνεχίσουν να διδάσκουν, ενώ διάφοροι παράγοντες, όπως οι μισθοί, η επαγγελματική αναγνώριση και οι ευκαιρίες επαγγελματικής συνεργασίας διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση της ελκυστικότητας του επαγγέλματος.

Η εκτελεστική αντιπρόεδρος για τα κοινωνικά δικαιώματα και τις δεξιότητες, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας και την ετοιμότητα, κ. Ροξάνα Μινζάτου, υπογράμμισε πως: «Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τη ραχοκοκαλιά των εκπαιδευτικών συστημάτων της Ευρώπης και επένδυση στην εκπαίδευση σημαίνει επένδυση στα συστήματα. Η έκθεση αυτή καθιστά σαφές ότι η προσέλκυση και η διατήρηση εκπαιδευτικών δεν αφορά μόνο τους μισθούς».

«Αφορά επίσης τις συνθήκες εργασίας, την ευημερία, την επαγγελματική αναγνώριση και τις ευκαιρίες ανάπτυξης καθ' όλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας. Σε μια εποχή που πολλά εκπαιδευτικά συστήματα αντιμετωπίζουν ελλείψεις δασκάλων, πρέπει να κάνουμε τη διδασκαλία ένα επάγγελμα στο οποίο οι άνθρωποι θέλουν να ενταχθούν, να παραμείνουν και να αισθάνονται πολύτιμοι» πρόσθεσε.