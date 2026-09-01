Ζανιάς (EET): Τα σχολεία πρέπει να είναι όμορφα, λειτουργικά και ασφαλή

Το «Ρόζα Ιμβριώτη» είναι το πρώτο δημόσιο σχολείο Ειδικής Αγωγής που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1937.

Το ιστορικό Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Καισαριανής «Ρόζα Ιμβριώτη» που ανακαινίστηκε φέτος στο πλαίσιο του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» επισκέφθηκαν σήμερα οι Διοικήσεις της Alpha Bank, της Eurobank, της Εθνικής Τράπεζας και της Πειραιώς καθώς και ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών, συνοδεύοντας τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη.

Το «Ρόζα Ιμβριώτη» δεν είναι ένα ακόμη σχολείο. Είναι το πρώτο δημόσιο σχολείο Ειδικής Αγωγής που ιδρύθηκε στην Ελλάδα το 1937 και για σχεδόν έναν αιώνα υπηρετεί παιδιά με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η ίδρυσή του, από την παιδαγωγό Ρόζα Ιμβριώτη, αποτέλεσε την πρώτη επίσημη κρατική προσπάθεια για την ειδική εκπαίδευση στην Ελλάδα. Σήμερα φιλοξενεί συνολικά 70 παιδιά ενώ εργάζονται 50 εκπαιδευτικοί.

Σε λίγες μέρες οι μαθητές του σχολείου θα επιστρέψουν σε ένα πλήρως αναβαθμισμένο κτίριο καθώς ολοκληρώνονται οι παρεμβάσεις στην παλαιά πτέρυγα του σχολείου που αφορούν στην ενεργειακή αναβάθμιση, τη λειτουργική αποκατάσταση και τη δημιουργία ενός απόλυτα προσβάσιμου και ασφαλούς περιβάλλοντος.

Κατά τη σημερινή τους επίσκεψή οι εκπρόσωποι των δωρητριών τραπεζών είχαν την ευκαιρία να διαπιστώσουν την πρόοδο των εργασιών, να περιηγηθούν με τον Πρωθυπουργό στους ανακαινισμένους χώρους και να συνομιλήσουν με τη Διεύθυνση του σχολείου. Υπογράμμισαν την ισχυρή τους δέσμευση να παραμείνουν αρωγοί της Πολιτείας για τη στήριξη της Παιδείας υλοποιώντας τη μεγαλύτερη πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης στη χώρα, συνολικού ύψους 400 εκατ. ευρώ.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank Δημήτρης Τσιτσιράγκος δήλωσε: «H αναβάθμιση του «Ρόζα Ιμβριώτη», του πρώτου δημόσιου σχολείου Ειδικής Αγωγής στην Ελλάδα, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή μας για μια Παιδεία που προσφέρει ίσες ευκαιρίες και δεν αφήνει κανένα παιδί έξω».

Ο Διευθύνων Σύμβουλός της Eurobank Φωκίων Καραβίας δήλωσε: «430 ανακαινισμένα δημόσια σχολεία παραδόθηκαν πέρυσι και σε λίγες ημέρες παραδίδονται επιπλέον 240. H δωρεά των τεσσάρων τραπεζών πιάνει τόπο».

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας Γκίκας Χαρδούβελης δήλωσε: «Δεν σταματάμε εδώ. Τα 670 ανακαινισμένα σχολεία είναι μόνο η αρχή. Η δέσμευσή μας απέναντι στην Πολιτεία και την κοινωνία παραμένει ισχυρή».

Ο Διευθύνων Σύμβουλός της Πειραιώς Χρήστος Μεγάλου δήλωσε: «Η Παιδεία είναι η αφετηρία κάθε ουσιαστικής προόδου. Στην Πειραιώς είμαστε υπερήφανοι που ενώνουμε δυνάμεις και συμβάλλουμε έμπρακτα στη βελτίωση της καθημερινότητας χιλιάδων μαθητών και εκπαιδευτικών».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Γιώργος Ζανιάς δήλωσε: «Τα σχολεία πρέπει να είναι όμορφα, λειτουργικά και ασφαλή γιατί μαθητές και εκπαιδευτικοί περνούν ένα σημαντικό μέρος της ζωής τους σε αυτά. Είναι μεγάλη η χαρά και ικανοποίησή μας να στηρίζουμε την Πολιτεία σε μία τέτοια δράση».

Στην επίσκεψη συμμετείχαν, ο Υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, η Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρίστος Δήμας, η Acting Γενική Διευθύντρια της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών Χαρούλα Απαλαγάκη, και ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ» (ΚΤΥΠ) Τιμολέων Κατσίπος.

Η φετινή δωρεά των 100 εκατ. ευρώ αποτελεί το δεύτερο κύκλο της χορηγίας των τεσσάρων τραπεζών στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου». Τα 240 σχολεία θα παραδοθούν ανακαινισμένα σε λίγες μέρες με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς στην εκπαιδευτική κοινότητα. Πέρυσι με τον πρώτο κύκλο δωρεάς 100 εκατ. ευρώ ανακαινίστηκαν 430 σχολεία σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, έως σήμερα το ύψος της δωρεάς στο Πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ με συνολικά 670 ανακαινισμένα σχολεία. Οι τέσσερις τράπεζες έχουν δεσμευθεί να προχωρήσουν σε αντίστοιχες συνεισφορές και τα επόμενα δύο χρόνια για επιπλέον ανακαινίσεις σχολείων σε όλη τη χώρα, συνεκτιμώντας τις συνθήκες και την πορεία υλοποίησης του Προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Οι τέσσερις τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Πειραιώς έχουν επιπλέον αναλάβει μια ακόμα κοινή πρωτοβουλία εθνικής σημασίας, διαθέτοντας συνολικά 160 εκατ. ευρώ για τη ριζική αναβάθμιση χώρων και κτιριακών υποδομών του ΕΚΠΑ, του ΑΠΘ και του ΕΜΠ στο πλαίσιο της εθνικής παρέμβασης «Ακαδημία 2030». Στόχος είναι η δημιουργία σύγχρονων και προσβάσιμων campus στα τρία μεγαλύτερα ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, ενισχύοντας την ποιότητα των σπουδών, της έρευνας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητάς τους.