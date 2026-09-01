Πρέσβης Ισραήλ: «Ιστορική» η αμυντική συμφωνία Ελλάδας- Ισραήλ

«Χτες στο Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ, υπεγράφη μια συμφωνία-ορόσημο για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας για την Ελλάδα», αναφέρει η πρέσβης του Ισραήλ.

«Χτες στο Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ στο Τελ Αβίβ, υπεγράφη μια συμφωνία-ορόσημο για τη δημιουργία ενός πολυεπίπεδου συστήματος αεράμυνας για την Ελλάδα», αναφέρει η πρέσβης του Ισραήλ στην Αθήνα Πνίνατ Γιανάι σε ανάρτησή της στο Facebook.

«Οι ισραηλινές αμυντικές τεχνολογίες -από τις πλέον προηγμένες παγκοσμίως και αποδεδειγμένα αποτελεσματικές σε πραγματικές συνθήκες μάχης- θα συμβάλουν στην προστασία του ελληνικού εναέριου χώρου και των πολιτών της χώρας από εναέριες απειλές», σημειώνει και τονίζει:

«Η συμφωνία εμβαθύνει επίσης τη βιομηχανική συνεργασία: περίπου το 25% της παραγωγής θα πραγματοποιείται στην Ελλάδα, φέρνοντας πιο κοντά την ισραηλινή και την ελληνική βιομηχανία μέσα από την ανταλλαγή γνώσεων και τεχνολογίας, καθώς και την από κοινού ανάπτυξη και παραγωγή, δημιουργώντας παράλληλα νέες θέσεις εργασίας».

Άλλωστε, αναφέρει, όπως δήλωσε κατά την τελετή ο Ιωάννης Μπούρας, επικεφαλής της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Επενδύσεων και Εξοπλισμών της Ελλάδας, «Δεν πρόκειται απλώς για μια δέσμευση. Είναι μια ευκαιρία».

Είναι «μια ευκαιρία να οικοδομήσουμε, να αναπτύξουμε και να υπερασπιστούμε μαζί», σημειώνει η πρέσβης του Ισραήλ.

«Όταν Ισραηλινοί και Έλληνες μηχανικοί συνεργάζονται χέρι με χέρι για την προστασία των πατρίδων μας, αυτή η συνεργασία μετατρέπεται σε κοινή ευθύνη - και σε μια σαφή δήλωση ότι δύο έθνη με κοινές αξίες, συμφέροντα και προκλήσεις θα αντιμετωπίσουν μαζί τις απειλές του αύριο».

«Πρόκειται επίσης για μια συνάντηση της ιστορικής σοφίας με τη σύγχρονη καινοτομία: τα θεμέλια που έθεσαν ο Αριστοτέλης, ο Αρχιμήδης, ο Δημόκριτος και οι μεγάλοι στοχαστές της αρχαίας Ελλάδας συναντούν σήμερα την ισραηλινή τεχνολογική αριστεία, καθώς οικοδομούμε την άμυνα του αύριο».

Επισημαίνει δε πως η χτεσινή συνάντηση ολοκληρώθηκε με λόγια που αποτυπώνουν το πνεύμα αυτής της συμφωνίας: «Ξεκινήσαμε ως εταίροι - και καταλήξαμε ως φίλοι».

«Συγχαρητήρια στις αμυντικές βιομηχανίες του Ισραήλ και στην Ελλάδα για αυτό το προηγμένο αμυντικό σύστημα, για τις θέσεις εργασίας και τη συνεργασία που θα δημιουργήσει, καθώς και για μια εταιρική σχέση που γίνεται διαρκώς βαθύτερη, ισχυρότερη και πιο στρατηγική», καταλήγει.