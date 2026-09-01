Ευρωζώνη: Σε υψηλό άνω των τεσσάρων ετών η μεταποίηση τον Αύγουστο

Ο δείκτης PMI μεταποίησης της S&P Global για την Ευρωζώνη αυξήθηκε στις 52,7 μονάδες τον Αύγουστο από 51,9 μονάδες τον Ιούλιο, η υψηλότερη ένδειξη από τον Μάιο του 2022.

Περαιτέρω ενίσχυση κατέγραψε η μεταποίηση τον Αύγουστο στην Ευρωζώνη, με την δραστηριότητα να αναπτύσσεται με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τεσσάρων και πλέον ετών, καθώς οι νέες παραγγελίες σημείωσαν την ισχυρότερη αύξηση από τις αρχές του 2022 και η παραγωγή επιταχύνθηκε σημαντικά, σύμφωνα με το Reuters.

Ειδικότερα, ο δείκτης PMI (Purchasing Managers’ Index™) μεταποίησης της S&P Global για την Ευρωζώνη αυξήθηκε στις 52,7 μονάδες τον Αύγουστο από 51,9 μονάδες τον Ιούλιο, η υψηλότερη ένδειξη από τον Μάιο του 2022, ενώ ήταν ελαφρώς χαμηλότερη από την προκαταρκτική εκτίμηση των 52,8 μονάδων.

Οι τιμές του PMI πάνω από τις 50 μονάδες υποδηλώνουν επέκταση της δραστηριότητας.

Η Γερμανία παρείχε σημαντική ώθηση, καταγράφοντας την ισχυρότερη ανάπτυξη της μεταποίησης σε περισσότερα από τέσσερα χρόνια, ενώ η Γαλλία συνέβαλε επίσης στην ευρύτερη βελτίωση. Η εικόνα, ωστόσο, δεν ήταν ομοιόμορφη σε ολόκληρη την περιοχή, καθώς η Ιταλία πέρασε σε συρρίκνωση για πρώτη φορά από τον Ιανουάριο, ενώ και η Ισπανία βρέθηκε σε αρνητικό έδαφος.

«Η έκθεση του δείκτη PMI του Αυγούστου παρείχε τα πιο ξεκάθαρα σημάδια μέχρι στιγμής ότι η βιομηχανική οικονομία της ευρωζώνης έχει μέχρι στιγμής ξεπεράσει τόσο το σοκ των τιμών του πετρελαίου όσο και τις διαταραχές που σχετίζονται με την προσφορά που προκλήθηκαν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Η ισχυρότερη αύξηση του βιβλίου παραγγελιών, εν μέρει λόγω της ανάκαμψης της ζήτησης για εξαγωγές, θα πρέπει να δώσει ώθηση σε αυτή την επέκταση», δήλωσε ο Τζο Χέιζ, ανώτερος κύριος οικονομολόγος στην S&P Global Market Intelligence.

Η απασχόληση παρέμεινε σε γενικές γραμμές αμετάβλητη, σημειώνοντας μια αξιοσημείωτη σταθεροποίηση μετά από περισσότερα από τρία χρόνια συνεχών μειώσεων, και η επιχειρηματική εμπιστοσύνη ενισχύθηκε για τέταρτο συνεχόμενο μήνα, με την αισιοδοξία για τις 12μηνες προοπτικές να ξεπερνά τον μακροπρόθεσμο μέσο όρο της.

Στις τιμές, ο πληθωρισμός του κόστους εισροών υποχώρησε σε χαμηλό έξι μηνών, αν και παρέμεινε πολύ πάνω από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν πριν από την έναρξη της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

«Μια περαιτέρω άμβλυνση των αυξήσεων των τιμών παραγωγού, ακόμη και εν μέσω διαρκούς αστάθειας στην αγορά πετρελαίου, βοηθά στην άμβλυνση των ευρύτερων ανησυχιών για τον πληθωρισμό. Ωστόσο, ο ρυθμός αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού αρχίζει να σταθεροποιείται και οι δείκτες τιμών του PMI παραμένουν πολύ πάνω από τα προπολεμικά επίπεδά τους, γεγονός που μπορεί απλώς να ενθαρρύνει μια επιφυλακτική στάση από τους υπεύθυνους χάραξης νομισματικής πολιτικής της ευρωζώνης», πρόσθεσε ο Χέιζ.