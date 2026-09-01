Ρεν (ΕΚΤ): «Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή συντηρεί τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα»

Οι δηλώσεις του ενισχύουν τις προσδοκίες των επενδυτών ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου.

Για μία παρατεταμένη «σύγκρουση φθοράς» στη Μέση Ανατολή η οποία θα μπορούσε να διατηρήσει τον πληθωρισμό σε υψηλά επίπεδα στην Ευρωζώνη θα πρέπει να προετοιμαστεί η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) σύμφωνα με τον αξιωματούχο Όλι Ρεν.

«Δεν πρέπει να δείξουμε κανέναν εφησυχασμό απέναντι σε αυτές τις πληθωριστικές πιέσεις», ανέφερε ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Φινλανδίας σε συνέντευξή του στους FT, αναφερόμενος στις τιμές ενέργειας που έχουν εκτοξευθεί λόγω του πολέμου και της σχεδόν πλήρους διακοπής της ναυσιπλοΐας μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Οι δηλώσεις του ενισχύουν τις προσδοκίες των επενδυτών ότι η ΕΚΤ θα προχωρήσει σε αύξηση επιτοκίων κατά 25 μονάδες βάσης στη συνεδρίαση της 10ης Σεπτεμβρίου, με το βασικό επιτόκιο καταθέσεων να ανέρχεται στο 2,5%.