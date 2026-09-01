Τουρνάς: Το νομοσχέδιο κάνει το κράτος αποτελεσματικότερο την επόμενη ημέρα μιας φυσικής καταστροφής

Στη συνολική κατεύθυνση και στους βασικούς άξονες του νέου πλαισίου για τη στεγαστική και κρατική αρωγή αναφέρθηκε ο Ευάγγελος Τουρνάς.

Στη συνολική κατεύθυνση και στους βασικούς άξονες του νέου πλαισίου για τη στεγαστική και κρατική αρωγή αναφέρθηκε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, κατά την τοποθέτησή του στη συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, στο πλαίσιο της επεξεργασίας του σχεδίου νόμου του Υπουργείου με τίτλο «Νέο πλαίσιο μέτρων στεγαστικής αρωγής και λοιπών ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές, βελτίωση πλαισίου κρατικής αρωγής και ιδιωτικής ασφάλισης επιχειρήσεων έναντι φυσικών καταστροφών».

Ο Υπουργός υπογράμμισε ότι με το νομοσχέδιο επιχειρείται ένα ουσιαστικό βήμα για την αντιμετώπιση προβλημάτων που έχουν αναδειχθεί στην πράξη μετά από μεγάλες φυσικές καταστροφές, με στόχο ένα κράτος που λειτουργεί ταχύτερα, με σαφείς κανόνες, διαφάνεια και πρακτικές λύσεις για τον πληγέντα πολίτη. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη δημιουργία ενιαίου πλαισίου στεγαστικής αρωγής, στην απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών μέσω ψηφιακών εργαλείων, στην ενίσχυση της εποπτείας και της λογοδοσίας, καθώς και στη βελτίωση του συστήματος κρατικής αρωγής και τη σύνδεσή του με την ιδιωτική ασφάλιση.

Ακολουθεί ολόκληρη η τοποθέτηση του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά:

«Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτές,

Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να εκφράσω ότι κατανοώ τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται η Πλεύση Ελευθερίας με ένα πραγματικά τοξικό λόγο, με προσωπικές αιχμές και επιθέσεις, σε μια προσπάθεια να κάνει φασαρία, να ακουστεί, αντιλαμβάνομαι, λόγω των χαμηλών δημοσκοπικών επιδόσεων. Αλλά θα ήθελα να πω σε αυτό ότι προσπαθώ με σοβαρότητα και υπευθυνότητα να ανταποκριθώ και να υλοποιήσω την αποστολή που μου ανέθεσε πραγματικά ο Πρωθυπουργός της χώρας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, και με τίμησε. Και προσπαθώ με σοβαρότητα και υπευθυνότητα και ποτέ με τοξικό λόγο.

Ολοκληρώνοντας σήμερα τη συζήτηση στην Επιτροπή, θέλω καταρχάς να ευχαριστήσω τους Εισηγητές, τους Ειδικούς Αγορητές, τους βουλευτές και, βεβαίως, τους εκπροσώπους των φορέων, καθώς και όλους όσοι συνέβαλαν σε αυτή με τις παρατηρήσεις και τις επισημάνσεις τους.

Η διαδικασία που προηγήθηκε, τόσο κατά τη δημόσια διαβούλευση όσο και κατά την επεξεργασία του νομοσχεδίου στην Επιτροπή, ήταν ουσιαστική. Ακούσαμε και εξετάσαμε όλες τις προτάσεις και, όπου κρίθηκε ότι βελτιώνουν το πλαίσιο χωρίς να αλλοιώνουν τη βασική του φιλοσοφία, τις ενσωματώσαμε, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Ο αρμόδιος Υφυπουργός, ο κ. Κατσαφάδος, αναφέρθηκε αναλυτικά στα επιμέρους τεχνικά και εφαρμοστικά ζητήματα που τέθηκαν κατά τη συζήτηση. Εγώ, ολοκληρώνοντας τη συζήτηση, θέλω να σταθώ στη συνολική κατεύθυνση του νομοσχεδίου. Και ποια είναι αυτή;

Το ότι κάνουμε ένα ουσιαστικό βήμα μπροστά, αντιμετωπίζοντας υπαρκτά προβλήματα που συναντά ο πολίτης μετά από μία φυσική καταστροφή. Και το βασικό ζητούμενο είναι σαφές: ο πολίτης που πλήττεται από μία φυσική καταστροφή πρέπει να έχει ένα κράτος που λειτουργεί γρήγορα, με σαφείς κανόνες, αλλά και με πρακτικές και ρεαλιστικές λύσεις.

Θέλω, όμως, να είμαι ξεκάθαρος σε κάτι που ακούστηκε πολλάκις κατά τη συζήτηση: δεν ισχυριστήκαμε ποτέ ότι το υφιστάμενο σύστημα δεν προσέφερε. Φυσικά και προσέφερε και στήριξε χιλιάδες συμπολίτες μας μετά από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές. Η εμπειρία, όμως, από τις μεγάλες φυσικές καταστροφές των τελευταίων ετών ανέδειξε καθυστερήσεις, πολυπλοκότητα και το κυριότερο… ένα πλαίσιο κατακερματισμένο σε διαφορετικές διατάξεις και διαδικασίες, που υιοθετήθηκαν σε άλλες εποχές και σε βάθος δεκαετιών.

Και η ευθύνη μιας Πολιτείας είναι ακριβώς αυτή: να διορθώνει ό,τι δεν λειτουργεί επαρκώς και να προσαρμόζει το πλαίσιο στις πραγματικές ανάγκες των πολιτών.

Ο πρώτος και βασικότερος άξονας του νομοσχεδίου είναι η δημιουργία ενός ενιαίου πλαισίου στεγαστικής αρωγής, που συστηματοποιεί, για πρώτη φορά, το διάσπαρτο νομοθετικό πλαίσιο. Γιατί, μετά από μία μεγάλη καταστροφή δεν αρκεί να προβλέπουμε απλώς μία οικονομική ενίσχυση. Πρέπει να υπάρχει μία ολόκληρη διαδρομή αποκατάστασης. Από την πρώτη στήριξη του πληγέντος μέχρι την αποκατάσταση του κτιρίου, με απώτερο σκοπό, την επαναφορά της ομαλής κοινωνικής και οικονομικής λειτουργίας της πληγείσας περιοχής.

Ο δεύτερος μεγάλος άξονας είναι η ενίσχυση της διαφάνειας και η απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών, με την αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων. Ο πολίτης πρέπει να γνωρίζει με σαφήνεια ποια είναι η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσει, ποια υπηρεσία είναι αρμόδια και ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για κάθε στάδιο.

Ο τρίτος άξονας είναι η ενίσχυση της εποπτείας και της λογοδοσίας, με τη θέσπιση ενός σαφέστερου συστήματος τακτικών και έκτακτων ελέγχων, την πρόβλεψη επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών, αλλά και τη διαχείριση των ενιαία μεταφερόμενων οικίσκων, οι οποίοι αποτελούν δημόσια περιουσία.

Και υπάρχει ένας ακόμη άξονας ιδιαίτερα σημαντικός, που είναι η βελτίωση του συστήματος κρατικής αρωγής, με τη διασφάλιση του αφορολόγητου, ανεκχώρητου και ακατάσχετου χαρακτήρα της, αλλά και με τη σύνδεσή της με την ιδιωτική ασφάλιση, καθώς κράτος και ιδιωτική ασφάλιση δεν πρέπει ούτε να λειτουργούν ανταγωνιστικά ούτε να οδηγούν σε διπλή αποζημίωση.

Κλείνοντας,

Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,

θα ήθελα να σταθώ στο ότι το νομοσχέδιο αυτό έχει έναν πολύ συγκεκριμένο προσανατολισμό: να κάνει το κράτος αποτελεσματικότερο την επόμενη ημέρα μίας φυσικής καταστροφής, όταν ο πολίτης το χρειάζεται περισσότερο. Με ταχύτητα, αποτελεσματικότητα, διαφάνεια και, πάνω απ' όλα, με επίκεντρο τον πληγέντα πολίτη.

Και θεωρώ ότι σε έναν τέτοιο στόχο μπορούμε, παρά τις επιμέρους διαφωνίες μας, να συναντηθούμε.

Γι' αυτό σας καλώ να το υπερψηφίσετε.

Σας ευχαριστώ.»