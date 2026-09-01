H ΠΟΣ-ΜΣΤ θα συμμετάσχει στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας στη ΔΕΘ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, βασικά αιτήματα αποτελούν η υπογραφή περισσότερων και καλύτερων συλλογικών συμβάσεων εργασίας κ.α.

Στο συλλαλητήριο διαμαρτυρίας που διοργανώνουν η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα συμμετάσχει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Σιδηροδρομικών και Μέσων Σταθερής Τροχιάς (ΠΟΣ-ΜΣΤ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, βασικά αιτήματα αποτελούν η υπογραφή περισσότερων και καλύτερων συλλογικών συμβάσεων εργασίας, η αύξηση των μισθών, η μείωση του χρόνου εργασίας και η λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και της αισχροκέρδειας.

Η ΠΟΣ-ΜΣΤ ζητά, επίσης, την εκπόνηση σχεδίου για την κοινωνική κατοικία, την κατοχύρωση της ελεύθερης συνδικαλιστικής δράσης, τη λήψη συντονισμένων μέτρων υγείας και ασφάλειας, τη διαμόρφωση δικαιότερου φορολογικού συστήματος και την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην κατάσταση του σιδηροδρόμου και των μέσων σταθερής τροχιάς. Η Ομοσπονδία διεκδικεί την ανάπτυξη ενός δημόσιου, ασφαλούς και ποιοτικού σιδηροδρομικού συστήματος για εργαζομένους και επιβάτες, καθώς και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού σε όλες τις εταιρείες του κλάδου.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται ακόμη η μονιμοποίηση των εργαζομένων με συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου και δελτία παροχής υπηρεσιών, η άμεση κάλυψη υποστελεχωμένων και κρίσιμων ειδικοτήτων στις σταθερές συγκοινωνίες και η τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων για την ολοκλήρωση των έργων και τη λειτουργία των συστημάτων ασφαλείας.

Τέλος η ΠΟΣ-ΜΣΤ ζητά τον εκσυγχρονισμό, τη συντήρηση και την επισκευή των εγκαταστάσεων, καθώς και την αντικατάσταση του τροχαίου υλικού και του μηχανολογικού εξοπλισμού όπου απαιτείται, με στόχο τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της ασφάλειας εργαζομένων και επιβατών.

Η συγκέντρωση έχει προγραμματιστεί για το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026, στις 18:00, στο Άγαλμα Ελευθερίου Βενιζέλου στη Θεσσαλονίκη.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ