Ενώνουν δυνάμεις YouTube και Amazon - «Μπουστάρισμα» στις online αγορές

«Παλιότερα, περιηγούμασταν στις βιτρίνες των καταστημάτων. Σήμερα, οι άνθρωποι περιηγούνται σε βίντεο» τόνισε ο επικεφαλής του YouTube Shopping, Τράβις Κατζ.

Την Amazon επέλεξε ως νέο συνεργάτη του το YouTube, στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να δώσει προτεραιότητα στο ηλεκτρονικό εμπόριο ως ένα από τα επόμενα μεγάλα του στοιχήματα.

Οι δημιουργοί στον γίγαντα των social media μπορούν πλέον να διαφημίζουν απρόσκοπτα τα προϊόντα της Amazon στα βίντεο και τα livestreams τους, οδηγώντας περισσότερες επιχειρήσεις απευθείας στην τεράστια αγορά της Amazon.

«Είναι ο μεγαλύτερος διαδικτυακός λιανοπωλητής στον κόσμο που συνεργάζεται με την πιο χρησιμοποιούμενη εφαρμογή στο διαδίκτυο», τόνισε σε συνέντευξή του ο επικεφαλής του YouTube Shopping, Τράβις Κατζ σύμφωνα με το Bloomberg.

Περιέγραψε το ηλεκτρονικό εμπόριο ως την επόμενη στρατηγική προτεραιότητα της Alphabet, υπογραμμίζοντας πως: «Το βίντεο έχει αλλάξει εντελώς τον τρόπο που οι άνθρωποι ψωνίζουν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι καταναλωτές πλέον συχνά εμπιστεύονται τους content creators περισσότερο από τους παραδοσιακούς πωλητές. «Παλιότερα, περιηγούμασταν στις βιτρίνες των καταστημάτων. Σήμερα, οι άνθρωποι περιηγούνται σε βίντεο» επεσήμανε ο Κατζ.

Ο ακαθάριστος όγκος εμπορευμάτων του YouTube Shopping - ένα μέτρο της αξίας όλων των πωληθέντων αγαθών - αυξήθηκε 13 φορές παγκοσμίως από το πρώτο τρίμηνο του 2024 έως το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Αν και το YouTube Shopping δεν έχει ακόμη κερδίσει την ίδια έλξη με το ανταγωνιστικό TikTok Shop, πάνω από 1 εκατ. influencers nπορούν να βγάλουν χρήματα στην πλατφόρμα και πωλούν τα πάντα, από τεχνολογικά gadgets και είδη σπιτιού μέχρι προϊόντα μόδας και ομορφιάς σε ένα κοινό που παρακολουθεί 110 εκατ. ώρες βίντεο κάθε μέρα.

Οι θεατές μπορούν να κάνουν κλικ για να λάβουν περισσότερες πληροφορίες και να αγοράσουν ένα προϊόν, με τους δημιουργούς να κερδίζουν προμήθεια από κάθε αγορά.

«Είμαστε η δεύτερη μεγαλύτερη μηχανή αναζήτησης στον κόσμο, επομένως οι άνθρωποι χρησιμοποιούν το YouTube για έρευνα με τρόπο που δεν χρησιμοποιούν άλλες πλατφόρμες, και ως μέρος του σύμπαντος της Google, μπορούμε να αξιοποιήσουμε πράγματα όπως το Gemini για να δημιουργήσουμε ενδιαφέρουσες εμπειρίες», κατέληξε ο Κατζ.