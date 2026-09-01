Η Emirates διοργανώνει Open Days στην Ελλάδα για πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας

Open Days στην Ελλάδα για την πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας διοργανώνει η Emirates.

Open Days στην Ελλάδα για την πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας διοργανώνει η Emirates.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας εκστρατείας προσλήψεών της, η αεροπορική εταιρεία με έδρα το Ντουμπάι, πραγματοποιεί Open Days για την πρόσληψη νέων μελών πληρώματος καμπίνας στις 16 Σεπτεμβρίου, στις 9:00 π.μ., στο ξενοδοχείο Divani Corfu Palace στην Κέρκυρα, στις 18 Σεπτεμβρίου, στις 9:00 π.μ., στο Monasty Hotel Autograph Collection στη Θεσσαλονίκη, και στις 18 Σεπτεμβρίου, στις 9:00 π.μ., στο Divani Caravel στην Αθήνα.

Οι υποψήφιοι μπορούν να παρουσιαστούν στο Open Day με ένα ενημερωμένο βιογραφικό σημείωμα (CV) στα αγγλικά και μια πρόσφατη φωτογραφία, ενώ συνιστάται να προβούν σε προεγγραφή εδώ για τη διευκόλυνση της διαδικασίας. Όσοι δεν έχουν υποβάλει ηλεκτρονική αίτηση μπορούν να παρουσιαστούν στο Ξενοδοχείο Divani Corfu Palace στην Κέρκυρα, στο Monasty Hotel Autograph Collection στη Θεσσαλονίκη και στο Divani Caravel στην Αθήνα.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία επιλογής και τις προϋποθέσεις συμμετοχής είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα emiratesgroupcareers.com/cabincrew.

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι να περάσουν όλη την ημέρα στους χώρους διεξαγωγής του Open Day. Όσοι επιλεγούν θα ενημερωθούν την ίδια ημέρα για το πρόγραμμα των επόμενων αξιολογήσεων και συνεντεύξεων.

«Με περισσότερες από 150 εθνικότητες να εκπροσωπούνται στο παγκόσμιο πλήρωμα καμπίνας της, η Emirates αντικατοπτρίζει τον διεθνή χαρακτήρα του επιβατικού της κοινού και του δικτύου της, το οποίο εκτείνεται σε 6 ηπείρους» αναφέρεται στην ανακοίνωση της αεροπορικής εταιρείας.

Η Emirates προσφέρει στους υποψηφίους μοναδικές ευκαιρίες σταδιοδρομίας σε εξαιρετικές εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις κατάρτισης και ποικίλες ευκαιρίες ανάπτυξης. Όλο το πλήρωμα της Emirates εδρεύει στην κοσμοπολίτικη πόλη του Ντουμπάι και απολαμβάνει ένα ελκυστικό πακέτο απασχόλησης που περιλαμβάνει διάφορα προνόμια, όπως αφορολόγητο μισθό, δωρεάν διαμονή που παρέχεται από την εταιρεία, δωρεάν μεταφορά προς και από την εργασία, κά.

Υπενθυμίζεται πως η Emirates έχει παρουσία στην Ελλάδα εδώ και 30 χρόνια και επί του παρόντος προσφέρει μία καθημερινή πτήση από Αθήνα προς το Νιούαρκ της Αμερικής και μία καθημερινή πτήση από Αθήνα προς Ντουμπάι. Διαθέτει έναν σύγχρονο στόλο με περισσότερα από 280 αεροσκάφη ευρείας ατράκτου μεταξύ των οποίων τα Airbus A350, τα εμβληματικά Airbus A380 και τα Boeing 777.