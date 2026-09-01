Τεχνολογία

Νέες λειτουργίες στην Αναζήτηση της Google - Δωρεάν προσφορά του Gemini για φοιτητές

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Νέες λειτουργίες στην Αναζήτηση της Google - Δωρεάν προσφορά του Gemini για φοιτητές
Gemini / Πηγή Φωτογραφίας: ΑΡ
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Η Google λανσάρει νέα εργαλεία Gemini και Αναζήτησης, καθώς και δωρεάν προσφορά Gemini για φοιτητές.

Μια νέα σειρά εργαλείων ΑΙ και προσφορών ενόψει της νέας σχολικής και ακαδημαϊκής χρονιάς, λανσάρει η Google καθώς εκατομμύρια μαθητές και φοιτητές επιστρέφουν στα θρανία και τα αμφιθέατρα, με τις αναζητήσεις για τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης (AI) στη μελέτη να είναι πιο αυξημένες από ποτέ.

Στόχος είναι να βοηθήσει τους μαθητές και τους φοιτητές να εμπεδώσουν σύνθετες έννοιες, να οργανώσουν το διάβασμά τους και να μαθαίνουν πιο αποτελεσματικά, σύμφωνα με την ανακοίνωσή της.

Μέσω του Gemini και της Αναζήτησης, αυτά τα εργαλεία υποστηρίζουν την εξατομικευμένη μελέτη στο σπίτι και βασίζονται στις πλέον σύγχρονες αρχές της εκπαιδευτικής επιστήμης, περιλαμβάνοντας:

  • Πρόσβαση στο Gemini με νέες προσφορές για φοιτητές: Για να διευκολυνθεί η μελέτη καθ' όλη τη διάρκεια της ακαδημαϊκής χρονιάς, η Google προσφέρει σε φοιτητές και σπουδαστές που πληρούν τις προϋποθέσεις 12 μήνες δωρεάν πρόσβαση στο Google AI Plus, το Gemini Omni, αυξημένα όρια χρήσης και 400GB αποθηκευτικού χώρου. Επιπλέον, παρέχει εκπτώσεις στο Google AI Pro και το YouTube Premium. Βρείτε εδώ το σχετικό blogpost της Google.
  • Εξατομικευμένη μελέτη και ακόμα περισσότερες δυνατότητες με το Gemini: Το νέο κέντρο μελέτης (Student Hub) του Gemini είναι ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος για την οργάνωση μαθημάτων, τη διαχείριση του προγράμματος και την άμεση πρόσβαση στα εκπαιδευτικά εργαλεία του Gemini. Με τα νέα Τετράδια Μελέτης (Study Notebooks), οι φοιτητές έχουν πλέον στη διάθεσή τους ένα εξατομικευμένο, διαδραστικό εργαλείο μάθησης, το οποίο χρησιμοποιεί διαγνωστικά τεστ για να εντοπίσει τα δυνατά τους σημεία αλλά και τα κενά στις γνώσεις τους. Στη συνέχεια, δημιουργεί ευέλικτα, σύντομα πλάνα διαβάσματος, προσαρμοσμένα στους προσωπικούς τους εκπαιδευτικούς στόχους. Παράλληλα, μέσω του Gemini, οι χρήστες μπορούν να εξερευνήσουν διαδραστικές 3D προσομοιώσεις ή να χρησιμοποιήσουν το Gemini Live για να συζητήσουν προφορικά την ύλη τους και να προετοιμαστούν για συνεντεύξεις. Βρείτε εδώ το σχετικό blogpost της Google.

Νέες λειτουργίες μάθησης στην Αναζήτηση Google:

  1. Διαδραστικά οπτικά μέσα: Παραγωγή διαδραστικών γραφικών για την καλύτερη κατανόηση σύνθετων θεμάτων.
  2. Διαγνωστικά τεστ εξάσκησης: Δυνατότητα διεξαγωγής τεστ αυτοαξιολόγησης για κάθε μάθημα.
  3. Βήμα-βήμα εκμάθηση με το Lens: Μια νέα εμπειρία που λειτουργεί ως προσωπικός μέντορας, καθοδηγώντας σε μέσα από δύσκολες έννοιες.
  4. Δημιουργία εξατομικευμένων αρχείων: Διευκόλυνση της μελέτης με τη δημιουργία προσαρμοσμένων αρχείων, όπως PDF, έγγραφα, παρουσιάσεις (slides) και άλλα.

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tags:
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Φοιτητές
Εκπαίδευση
Σχολεία
Πανεπιστήμια
Τεχνητή νοημοσύνη (ΑΙ)
Gemini
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