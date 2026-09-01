«Πάτησε γκάζι» ο πληθωρισμός με άνοδο 3,7% τον Αύγουστο - Πιέσεις από υπηρεσίες και ενέργεια - Αναλυτικός πίνακας

Στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο στην Ελλάδα και στο 3,3% από 2,9% τον Ιούλιο στην Ευρωζώνη. Η άνοδος των τιμών στην Ελλάδα είναι η 7η ταχύτερη στην Ευρωζώνη. Τροφοδοτήθηκε από τις πιέσεις στην ενέργεια αλλά και από την 6η πιο υψηλή άνοδο στις τιμές των υπηρεσιών.

Άνοδο κατά 3,7% κατέγραψε τον Αύγουστο ο πληθωρισμός, σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία για τον εναρμονισμένο δείκτη που ανακοίνωσε σήμερα η Eurostat. Τα στοιχεία δείχνουν νέο «γκάζι» στην πορεία του δείκτη και μάλιστα πολύ πιο μεγάλη από αυτή που καταγράφεται στην Ευρωζώνη: Αυξήθηκε στο 3,7% από 2,7% τον Ιούλιο στην Ελλάδα και στο 3,3% από 2,9% τον Ιούλιο στην Ευρωζώνη.

Η άνοδος των τιμών στην Ελλάδα τον Αύγουστο είναι η 7η ταχύτερη στην Ευρωζώνη. Τροφοδοτήθηκε από τις πιέσεις στην ενέργεια αλλά και από την 6η πιο υψηλή άνοδο στις τιμές των υπηρεσιών.

Στην ενέργεια η άνοδος ήταν κατά 15,3%, έναντι 14,3% στην ευρωζώνη και στις υπηρεσίες κατά 4,3% από 3% στην Ευρωζώνη. Στον κλάδο τρόφιμα, αλκοολ, καπνός στην Ευρωζώνη η άνοδος ήταν 1,2% και στην Ελλάδα μόνο 0,2%, ενώ κατεγράφη μάλιστα και μείωση τιμών στα επεξεργασμένα τρόφιμα (-0,2%), έναντι ανόδου τιμών στον συνολικό δείκτη. Αλλά και στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα στην Ευρωζώνη η άνοδος ήταν 2,7% και στην Ελλάδα μόνο 0,9%.

Η συνολική εικόνα ωστόσο δείχνει ισχυρές πιέσεις: Και ο δομικός δείκτης στην Ευρωζώνη είχε άνοδο 2,4% και στην Ελλάδα 3,6%.

Να σημειωθεί πως τα στοιχεία Αυγούστου έρχονται μετά την απότομη επιβράδυνση που είχε σημειώσει τον μήνα Ιούλιο ο ετήσιος πληθωρισμός για την Ελλάδα καθώς διαμορφώθηκε σε 2,7% (από 3,9% τον Ιούνιο και 4,9% τον Μάιο). Ο ρυθμός ανόδου υποχώρησε τον Ιούλιο- για πρώτη φορά μετά από 8 μήνες- σε επίπεδα χαμηλότερα από τον μέσο δωδεκάμηνο ρυθμό ανόδου των τιμών στην Ευρωζώνη (2,9%), σε μια συγκυρία όμως όπου ο ευρωπαϊκός πληθωρισμός δείχνει σημάδια αναζωπύρωσης, λόγω ανόδου των ενεργειακών πιέσεων.

Στη διάρκεια του Αυγούστου, η διεθνής αγορά βίωσε ένα νέο ράλι ανόδου τιμών καυσίμων. Το πετρέλαιο Brent διαπραγματευόταν σταθερά σε υψηλά επίπεδα, κινούμενο στα 85 έως 95 δολάρια το βαρέλι (ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2025 είχε υποχωρήσει στα 65-70 δολάρια, από 110 δολάρια το Μάρτιο). Αντίστοιχα και ο ευρωπαϊκός δείκτης φυσικού αερίου (TTF) κατέγραψε ισχυρή άνοδο, κινούμενος στην περιοχή των 60-65 ευρώ ανά θερμική μεγαβατώρα, από περίπου 30 ευρώ τον Αύγουστο του 2025 και έναντι 45 ευρώ τον Μάρτιο εφέτος, μετά την έναρξη του πολέμου στον Περσικό.