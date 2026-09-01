Μητσοτάκης στο Ειδικό Σχολείο Καισαριανής: «Την επόμενη Παρασκευή όλα τα σχολεία θα είναι έτοιμα για το πρώτο κουδούνι»

Στο πρώτο δημόσιο Ειδικό Σχολείο «Ρόζα Ιμβριώτη» στην Καισαριανή βρέθηκε νωρίτερα ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Το πρώτο δημόσιο Ειδικό Σχολείο «Ρόζα Ιμβριώτη» στην Καισαριανή επισκέφτηκε το πρωί της 1ης Σεπτεμβρίου, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Το σχολείο ανακαινίστηκε μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

«Είναι ένα μόνο από τα 238 σχολεία τα οποία ανακατασκευάστηκαν πλήρως φέτος το καλοκαίρι ως αποτέλεσμα της συνεργασίας της πολιτείας με τις τέσσερις μεγάλες συστημικές τράπεζες. Θέλω να θυμίσω ότι είναι μία συνολική δωρεά η οποία σε ορίζοντα τετραετίας θα αγγίξει τα 400 εκατ. ευρώ. Μία δράση κοινωνικής ευθύνης η οποία υποστηρίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης να αναβαθμίσει ουσιαστικά τις κτιριακές υποδομές της εκπαίδευσής μας και να μπορεί να προσφέρει στους μαθητές μας ποιοτικότερα, ασφαλέστερα, πιο όμορφα, πιο προσβάσιμα σχολεία.

Σε όλη την Ελλάδα είχαμε ανοιχτά εργοτάξια. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όχι μόνο στις τράπεζες αλλά και στις Κτιριακές Υποδομές οι οποίες συντόνισαν αυτό το εξαιρετικά σύνθετο έργο ώστε όλα τα σχολεία να μπορέσουν να παραδοθούν στην ώρα τους και να είναι έτοιμα για το πρώτο σχολικό κουδούνι της επόμενης Παρασκευής. Και προφανώς η δράση αυτή συνεχίζεται. Έχουμε έναν πολύ καλά προγραμματισμένο κύκλο εργασιών που θα υλοποιηθεί και τα επόμενα καλοκαίρια… και βέβαια θα συμπληρώσουμε τις παρεμβάσεις μας με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία», υπογράμμισε ο πρωθυπουργός. Τόνισε ότι η καλύτερη επιβράβευση είναι τα χαμόγελα των παιδιών που θα δουν ένα σχολείο αντάξιο των προσδοκιών τους.