Πάνω από τα $93 το Brent μετά την απειλή Τραμπ για «πρωτοφανή οικονομικό πόλεμο»

Ευκαιρία να σκαρφαλώσει πάνω από τα 93 δολάρια ανά βαρέλι βρήκε η τιμή του Brent, «πατώντας» επάνω στη φρέσκια απειλή του Ντόναλτ Τραμπ.

Ευκαιρία να σκαρφαλώσει πάνω από τα 93 δολάρια βρήκε το Brent, «πατώντας» επάνω στη φρέσκια απειλή του Ντόναλτ Τραμπ με «τρομερές» οικονομικές συνέπειες σε βάρος «οποιασδήποτε χώρας» προσφέρει βοήθεια στο Ιράν, εντείνοντας περαιτέρω την πίεση που ασκεί η Ουάσιγκτον στην Τεχεράνη.

«Ανακοινώνω συνεπώς την πιο συντριπτική επιχείρηση οικονομικού πολέμου που διεξήχθη ποτέ εναντίον οποιασδήποτε χώρας», συνέχισε, υποσχόμενος «οικονομικό πόλεμο και απομόνωση επιπέδου άνευ προηγουμένου» τόνισε ο Αμερικανός Πρόεδρος.

Στον απόηχο της νέας εξέλιξης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του Brent, παράδοσης Οκτωβρίου ενισχύονται πάνω από 2,2% στα 93,64 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού West Texas Intermediate των ΗΠΑ, παράδοσης Σεπτεμβρίου, ανεβαίνουν 2% στα 87,56 δολάρια το βαρέλι.

Μέχρι στιγμής αυτή την εβδομάδα, το Brent καταγράφει άνοδο άνω του 4%, παίρνοντας ώθηση από την αυξημένη αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή, καθώς οι ΗΠΑ και το Ιράν παραμένουν σε αδιέξοδο.

Η αντιπαράθεση για τα Στενά του Ορμούζ παραμένει ένας άλυτος γρίφος, με τον Τραμπ να δηλώνει ότι το πετρέλαιο συνεχίζει να ρέει μέσω της πλωτής οδού με τις ΗΠΑ να ελέγχουν την ναυτιλία, κάτι που η Τεχεράνη έχει σπεύσει να διαψεύσει πολλάκις. Την ίδια ώρα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ανακοίνωσαν αναστολή των χρηματοοικονομικών συναλλαγών με το Ιράν, αφού κατηγόρησαν την Τεχεράνη ότι εκτόξευσε βαλλιστικούς πυραύλους στο έδαφός τους, αυξάνοντας την οικονομική πίεση στην Ισλαμική Δημοκρατία.

«Η αγορά είναι πιθανό να διατηρήσει μια σταδιακή ανοδική τάση, δεδομένης της αβεβαιότητας σχετικά με τις ειρηνευτικές συνομιλίες και τις εντάσεις που αφορούν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν και το Ιράν», δήλωσε ο Hiroyuki Kikukawa, επικεφαλής στρατηγικής της Nissan Securities Investment,

Στις ΗΠΑ, τα στοιχεία της EIA έδειξαν ότι τα αποθέματα αργού πετρελαίου αυξήθηκαν κατά 4,4 εκατομμύρια βαρέλια την περασμένη εβδομάδα, σε σύγκριση με τις εκτιμήσεις για άντληση 600.000 βαρελιών.