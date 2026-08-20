Προς νέο εξειδικευμένο πλαίσιο για τα 3 μη κρατικά πανεπιστήμια - Δεν χάνεται η χρονιά

«Θα γίνουν όλες οι κινήσεις που πρέπει να γίνουν», διαβεβαίωσε ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου.

Στην τελεσίδικη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ακύρωση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των τριών μη κρατικών πανεπιστημίων, αναφέρθηκε ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου.

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ, περιέγραψε τα επόμενα βήματα που καλούνται να κάνουν η Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ) και ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ). «Η θέση μας είναι ξεκάθαρη: οι δύο φορείς, η ΕΘΑΑΕ και ο ΕΟΠΠΕΠ, θα κάνουν όλες εκείνες τις ενέργειες που χρειάζονται», ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η κυβέρνηση «σέβεται απόλυτα τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης».

Όπως εξήγησε, «θα πρέπει η ΕΘΑΑΕ να βγάλει ένα νέο κανονιστικό, πιο εξειδικευμένο πλαίσιο σε ποσοτικά κριτήρια, να το δημοσιεύσει και να προχωρήσει ξανά στη διαδικασία της επαναπιστοποίησης των προγραμμάτων. «Όχι ότι το προηγούμενο πλαίσιο δεν ήταν, γιατί και με βάση το προηγούμενο και τα δημόσια πανεπιστήμια, με αυτά πιστοποιούνται τα προγράμματα σπουδών». Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, η ΕΘΑΑΕ θα πρέπει να συγκροτήσει νέα επιτροπή αξιολόγησης, καθώς «υπήρχε κάποιο πρόβλημα σε κάποια επιτροπή αξιολόγησης».

«Όσον αφορά τον ΕΟΠΠΕΠ, θα πρέπει να ολοκληρώσει τη διαδικασία και να ολοκληρώνεται η διαδικασία μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά πλαίσια», ανέφερε χαρακτηριστικά. «Σύμφωνα με τη νομοθεσία, το υπουργείο Παιδείας δεν εμπλέκεται σε καμία στιγμή της διαδικασίας στην ΕΘΑΑΕ. Σε κανένα», είπε ο υφυπουργός. «Άρα, λοιπόν, βρισκόμαστε εδώ για να γίνουν αυτές όλες οι κινήσεις, που πρέπει να γίνουν», πρόσθεσε, θέτοντας παράλληλα τέλος στην όποια συζήτηση για απώλεια του ακαδημαϊκού έτους: «Το λέω ξεκάθαρα, το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί».

Αναφερόμενος στην απόφαση του ΣτΕ, ο κ. Παπαϊωάννου έκανε λόγο για παρατηρήσεις που, όπως είπε, είναι «πλημμεληματικού χαρακτήρα» και υποστήριξε ότι οι απαιτούμενες αλλαγές ενισχύουν περαιτέρω το θεσμικό πλαίσιο. «Βεβαίως, πρέπει να πω ότι σεβόμαστε απόλυτα τις αποφάσεις της Δικαιοσύνης. Έστω και αυτές οι πλημμεληματικού χαρακτήρα παρατηρήσεις και αναθεωρήσεις που πρέπει να γίνουν, κάνουν ακόμα πιο ισχυρό, ακόμα πιο δυνατό το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο», ανέφερε.

Ο υφυπουργός χαρακτήρισε τη δημιουργία παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στην Ελλάδα «ρηξικέλευθη μεταρρυθμιστική ενέργεια», υποστηρίζοντας ότι η χώρα βγήκε από μια διεθνή ιδιαιτερότητα. «Αυτή η μεταρρύθμιση που έκανε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με την εγκατάσταση, την άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων, είναι μια ρηξικέλευθη μεταρρυθμιστική ενέργεια. Και μας έβγαλε από την παγκόσμια απομόνωση, ήμασταν εμείς και η Κούβα», είπε χαρακτηριστικά.

Για τις 7 νέες προσφυγές

Σχετικά με τις 7 νέες προσφυγές που έχουν κατατεθεί, ο κ. Παπαϊωάννου συνέστησε να μην υπάρξει υπερβολική βαρύτητα σε αυτές στο παρόν στάδιο. «Ας μην του δίνουμε μεγαλύτερη σημασία από αυτή που πραγματικά έχει. Είμαστε στο στάδιο των προσφυγών. Οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει προσφυγή για το οτιδήποτε. Χρειάζεται μια δικαστική διαδικασία που θα ακολουθήσει», ανέφερε. «Άρα, αυτή η προσφυγή, όπως και πολλές άλλες, είναι κάτι το οποίο θα μπει στην πορεία».

Απαντώντας στην κριτική της αντιπολίτευσης, ο υφυπουργός κάλεσε το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ να ξεκαθαρίσουν τη θέση τους για την αναθεώρηση του άρθρου 16, υποστηρίζοντας ακόμη ότι ο νόμος Πιερρακάκη έχει κριθεί συνταγματικός και ότι η απόφαση του τρίτου τμήματος του ΣτΕ «δεν αφίσταται σε τίποτε και επαναβεβαιώνει τη συνταγματικότητα του νόμου».

Παράλληλα, επέκρινε την αντιπολίτευση για αντικρουόμενες, όπως είπε, θέσεις σχετικά με τα μη κρατικά πανεπιστήμια, ενώ την κάλεσε να προσδιορίσει συγκεκριμένα τα σημεία στα οποία εντοπίζει προβλήματα.

«Μέχρι τώρα τι τα πολιτικά στελέχη, τόσο του ΠΑΣΟΚ όσο και της ΕΛΑΣ; Ότι θα έρθουν τα μη κρατικά πανεπιστήμια και θα μοιράζουν πτυχία. Άρα, από τη μία, τα υποβιβάζουν. Και από την άλλη, οι ίδιοι λένε ότι αυτά θα έρθουν και θα χτυπήσουν τα δημόσια πανεπιστήμια, που τα δημόσια πανεπιστήμια είναι υψηλά», ανέφερε. «Δηλαδή, αντιλαμβάνεστε ότι μέσα στο άγχος της η αντιπολίτευση χρησιμοποιεί εκφράσεις και θέσεις αντικρουόμενες, οι οποίες στο τέλος δεν έχουν και καμία λογική», πρόσθεσε.

«Ας έρθουν όμως πέρα από τις γενικόλογες τοποθετήσεις και ας τοποθετηθούν σε ποια σημεία θεωρούν ότι υπάρχει πρόβλημα. Γιατί πραγματικά ο νόμος, ο νόμος Πιερρακάκη, είναι τόσο ισχυρός και αρκεί να σας πω ότι εγκαλούμεθα από την Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί είναι πολλές από τις διατάξεις τόσο αυστηρές», επισήμανε.