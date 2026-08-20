Η Ikea ποντάρει στα μεταχειρισμένα και λανσάρει δικό της marketplace

Η Ikea ανοίγει νέο μέτωπο στην αγορά των μεταχειρισμένων, ετοιμάζοντας τη δική της online πλατφόρμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την οποία φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί παίκτες όπως το eBay, το Facebook Marketplace και το Vinted.

Η Ikea ανοίγει νέο μέτωπο στην αγορά των μεταχειρισμένων, ετοιμάζοντας τη δική της online πλατφόρμα στο Ηνωμένο Βασίλειο, με την οποία φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί παίκτες όπως το eBay, το Facebook Marketplace και το Vinted.

Η νέα υπηρεσία αναμένεται να λανσαριστεί μέσα στους επόμενους μήνες και θα επιτρέπει στα μέλη του προγράμματος πιστότητας Ikea Family να αγοράζουν και να πωλούν απευθείας μεταξύ τους μεταχειρισμένα προϊόντα της σουηδικής αλυσίδας σε τοπικό επίπεδο.

Η κίνηση έρχεται μετά τις δοκιμές αντίστοιχων online marketplaces σε Ισπανία και Νορβηγία, αλλά και περίπου πέντε χρόνια αφότου η Ikea άρχισε να αγοράζει και να μεταπωλεί μεταχειρισμένα προϊόντα σε ορισμένα καταστήματά της στη Βρετανία.

Στόχος, σύμφωνα με την εταιρεία, είναι να δημιουργηθεί ένας αξιόπιστος και εύχρηστος χώρος όπου τα προϊόντα Ikea θα μπορούν να περνούν γρήγορα από τον έναν ιδιοκτήτη στον άλλο. Περισσότερες λεπτομέρειες για τη βρετανική πλατφόρμα αναμένονται τους επόμενους μήνες.

Το μοντέλο που εφαρμόζεται ήδη στην Ισπανία δίνει μια πρώτη εικόνα. Η Ikea παρέχει προσυμπληρωμένες περιγραφές προϊόντων και προτεινόμενες τιμές, ενώ προσφέρει στους πωλητές επιπλέον 15% επί της τιμής πώλησης εφόσον επιλέξουν να πληρωθούν με δωροκάρτα Ikea. Από τον Ιανουάριο, οι αγοραστές στην Ισπανία θα επιβαρύνονται με «τέλος προστασίας» 5%, σε ένα σύστημα αντίστοιχο με εκείνο του Vinted.

Η Ikea επιχειρεί να αξιοποιήσει μια αγορά που περνά πλέον στο mainstream. Οι Βρετανοί στρέφονται όλο και περισσότερο στα μεταχειρισμένα, ενισχύοντας πλατφόρμες όπως Vinted, Facebook Marketplace και Gumtree. Ο ανταγωνισμός επεκτείνεται παράλληλα πέρα από τη μόδα: αλυσίδες ηλεκτρικών ειδών όπως οι Currys και AO πωλούν ήδη μεταχειρισμένα προϊόντα, ενώ η AO ενίσχυσε τη θέση της με την εξαγορά της MusicMagpie το 2024.

Η τάση είναι ήδη ιδιαίτερα ισχυρή στη μόδα, όπου τα μεταχειρισμένα προϊόντα αντιστοιχούν πλέον περίπου στο 10% των παγκόσμιων πωλήσεων.