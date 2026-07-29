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Διευρυμένη συνάντηση 5+1 συγκαλεί ο Γκουτέρες για το Κυπριακό

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Διευρυμένη συνάντηση 5+1 συγκαλεί ο Γκουτέρες για το Κυπριακό
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Όταν ρωτήθηκε για τον χρόνο της συνάντησης, είπε ότι δεν ορίστηκε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε τη σύγκληση νέας διευρυμένης συνάντησης 5+1 για το Κυπριακό, έπειτα από επαρκείς προετοιμασίες όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το περιεχόμενο, λαμβάνοντας υπόψη τις συγκλίσεις που έχουν ήδη επιτευχθεί.

Σε δηλώσεις μετά την κοινή συνάντηση με τον Κύπριο Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν στην Προστατευόμενη Ζώνη των Ηνωμένων Εθνών στο αεροδρόμιο της Λευκωσίας, ο κ. Γκουτέρες ανέφερε ότι έχει τη συναίνεση των δύο πλευρών και των εγγυητριών δυνάμεων για να προχωρήσει σε συνάντηση 5+1, αλλά με επαρκή προετοιμασία όσον αφορά την οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τη μεθοδολογία και το ουσιαστικό περιεχόμενο, «επειδή δεν θέλω να γίνουν περισσότερες συναντήσεις 5+1 χωρίς αποτελέσματα», ενώ, όταν ρωτήθηκε για τον χρόνο της συνάντησης, είπε ότι δεν ορίστηκε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Σημείωσε επίσης ότι η επίλυση του κυπριακού προβλήματος είναι απολύτως κρίσιμη, «όχι μόνο για τη διαφύλαξη των συμφερόντων και της ειρήνης του κυπριακού λαού, αλλά και ως παράγοντας σταθερότητας σε μια περιοχή που εξελίσσεται σε επικίνδυνα ασταθή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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tags:
Αντόνιο Γκουτέρες
ΟΗΕ
Κυπριακό
Νίκος Χριστοδουλίδης
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