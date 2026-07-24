Επιδείνωση του καιρού: Ξαφνικό μπουρίνι στην Αττική - Πάνω από 100.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα

Σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού, με τις Αρχές να προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Σε κατάσταση πλήρους επιφυλακής βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης του καιρού, με τις Αρχές να προειδοποιούν για ισχυρές βροχές, καταιγίδες, χαλαζοπτώσεις και πολύ ισχυρούς ανέμους.

Ισχυρό μπουρίνι ξέσπασε και στην Αττική. Δυνατή βροχή με αστραπές και κεραυνούς έχει ξεσπάσει στις περισσότερες περιοχές της πρωτεύουσας, ενώ επικρατεί πολύ ισχυρός αέρας.

Μηνύματα του 112 εστάλησαν σε Φθιώτιδα, Λάρισα, Μαγνησία, Σποράδες, Εύβοια και Σκύρο, καλώντας τους κατοίκους να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί για τις επόμενες 12 ώρες, διάστημα που χαρακτηρίζεται ως το πιο κρίσιμο για την εξέλιξη των φαινομένων.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, έχουν ήδη καταγραφεί περισσότεροι από 100.000 κεραυνοί σε στεριά και θάλασσα.

Ισχυρές καταιγίδες πλήττουν αυτή την ώρα αρκετές περιοχές της χώρας, με τα εντονότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στη Στερεά Ελλάδα, τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο πυρήνας καταιγίδων που βρίσκεται στην Ανατολική Στερεά Ελλάδα, κυρίως στη Φθιώτιδα και τη Βοιωτία, καθώς παρουσιάζει μεγάλη ένταση.

Τα φαινόμενα συνοδεύονται από ισχυρές ριπές ανέμων, μπουρίνια, χαλαζοπτώσεις και πολύ έντονες βροχοπτώσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται στις μετακινήσεις, ειδικά στην Εθνική Οδό Αθηνών – Λαμίας, όπου αναμένονται ισχυρές καταιγίδες.

Οι Αρχές καλούν τους πολίτες να περιορίσουν τις άσκοπες μετακινήσεις, να αποφύγουν τη θάλασσα κατά τη διάρκεια των φαινομένων και να μην παραμένουν κάτω από δέντρα ή ομπρέλες σε παραλίες όταν εκδηλώνονται κεραυνοί.

Σε πορτοκαλί συναγερμό η Χαλκιδική

Σε επιφυλακή παραμένουν οι αρχές στη Χαλκιδική, καθώς συνεχίζονται τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επηρεάζουν την περιοχή από τις πρωινές ώρες της Παρασκευής.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σοβαρά προβλήματα, ωστόσο η Νέα Προποντίδα και η Κασσάνδρα εξακολουθούν να βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για νέο κύμα έντονων φαινομένων έως τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου.

Εντυπωσιακό ήταν το φαινόμενο των υδροστρόβιλων που καταγράφηκε στον κόλπο μεταξύ της Αθωνικής Πολιτείας και της Σιθωνίας. Σύμφωνα με τοπικούς φορείς, εμφανίστηκαν συνολικά τρεις υδροστρόβιλοι, ο πρώτος γύρω στις 8 το πρωί και άλλοι δύο λίγο μετά τις 11. Οι εικόνες καταγράφηκαν από πολίτες και επισκέπτες με τα κινητά τους τηλέφωνα, χωρίς ωστόσο να προκληθούν ζημιές.

Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή διατηρούν σε αυξημένη ετοιμότητα τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής. Παράλληλα, κεραυνός προκάλεσε μικρής έκτασης πυρκαγιά στην περιοχή Κάνιστρο, στο Παλιούρι Χαλκιδικής, η οποία τέθηκε άμεσα υπό έλεγχο.

Το ενδιαφέρον των αρχών στρέφεται πλέον και στη Σιθωνία, όπου καταγράφεται έντονη κεραυνική δραστηριότητα και βροχοπτώσεις. Σύμφωνα με τις προβλέψεις, τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν έως περίπου τις 2 τα ξημερώματα του Σαββάτου, οπότε και λήγει ο πορτοκαλί συναγερμός για τη Χαλκιδική.

Μικροεστίες φωτιάς από κεραυνούς έξω από τη Λάρισα

Και στη Λάρισα σημειώθηκαν έντονα φαινόμενα με χαλαζοπτώσεις να κάνουν την εμφάνισή τους.

Στη Παλιά Εθνική Οδό, στην έξοδο της Λάρισας προς τη Θεσσαλονίκη, η αστυνομία προχώρησε σε αποκλεισμό της κυκλοφορίας, καθώς κάποια δέντρα έπιασαν φωτιά μετά από κεραυνούς.

Παρόμοια εστία φωτιάς από κεραυνούς σημειώθηκε και στον Δήμο της Λίμνης Πλαστήρα. Παράλληλα, σφοδρή χαλαζόπτωση σημειώθηκε και στην Ποταμιά Ελασσόνας με τους αγρότες να μιλούν ήδη για πολλές και έντονες ζημιές.

Θεαματική είναι η απότομη πτώση της θερμοκρασίας, καθώς το απόγευμα της Παρασκευής έπεσε στους 17 βαθμούς Κελσίου.

Χτύπησε και τη Μαγνησία η κακοκαιρία – Πτώσεις δέντρων στον Βόλο

Έντονη βροχόπτωση εκδηλώθηκε το μεσημέρι στην πόλη του Βόλου, αλλά και ορεινά και πιο συγκεκριμένα στην Ζαγορά Πηλίου, όπου και αναμένονται μεγάλα ύψη βροχής. Ο ουρανός σκοτείνιασε απότομα, καθώς η κακοκαιρία άρχισε να πλήττει τη Μαγνησία.

Η βροχή συνοδεύεται από αστραπές, βροντές και ισχυρή κεραυνική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά από κεραυνό στην περιοχή της Κερασιάς του Δήμου Ρήγα Φεραίου.

Στο σημείο έσπευσαν για την κατάσβεσή της επτά οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου και τέσσερα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ΒΙΠΕ.

Την ίδια ώρα, το τηλεφωνικό κέντρο της Πυροσβεστικής δέχτηκε συνεχείς κλήσεις για πτώσεις δέντρων, εξαιτίας της έντονης κακοκαιρίας που πλήττει τη Μαγνησία.

Πυροσβέστες της ΠΥ ΒΙΠΕ επιχειρούν επίσης στην εθνική οδό Βόλου–Λάρισας, λίγο μετά το 304 ΠΕΒ, για την απομάκρυνση δέντρων που έπεσαν στο οδόστρωμα. Οι οδηγοί καλούνται να κινούνται με ιδιαίτερη προσοχή.

Η Πυροσβεστική Υπηρεσία Βόλου είχε νωρίτερα δεχθεί κλήση για απομάκρυνση δέντρου στη συμβολή των οδών Περσέως και Απόλλωνος, στη Νέα Δημητριάδα.

Η Μαγνησία και οι Σποράδες βρίσκονται σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», ενώ οι πολίτες έχουν προειδοποιηθεί μέσω του 112 να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους.

Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Κακοκαιρία προβλέπεται από Παρασκευή 24-07-26 μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου 25-07-26 στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες.

Τα φαινόμενα σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από κατά τόπους ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αύριο Σάββατο 25-07-26

1. Στις Σποράδες μέχρι τις πρωινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

2. Στην Εύβοια (κυρίως στην κεντρική και βόρεια) μέχρι τις προμεσημβρινές ώρες (κόκκινη προειδοποίηση).

3. Στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου (ν. Λήμνος, Θάσος, Σαμοθράκη) μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

4. Στην Μαγνησία (κυρίως στα ανατολικά θαλάσσια – παραθαλάσσια) μέχρι τις πρώτες ώρες (πορτοκαλί προειδοποίηση).

Όπως τονίζει το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας σε ανακοίνωσή του, ο εθνικός μηχανισμός τίθεται σε πλήρη κινητοποίηση, ενεργοποιώντας και αναπτύσσοντας το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό και τα αντίστοιχα προς τις ανάγκες, υλικά και μέσα για την ετοιμότητα ενόψει επαπειλούμενου κινδύνου, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και τη διαχείριση των συνεπειών από την εκδήλωση καταστροφικού φαινομένου και δρομολογούνται δράσεις βραχείας αποκατάστασης, αρωγής και υποστήριξης για τη μετρίαση των επιπτώσεων καταστροφής.