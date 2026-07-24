Ευρωαγορές: Ανέκαμψαν οι δείκτες στο κλείσιμο της εβδομάδας

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,84% στις 644,67 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 ενισχύθηκε κατά 1,23% στις 6.286,60 μονάδες.

Με θετικό αποτύπωμα ολοκλήρωσαν τις συναλλαγές της Παρασκευής τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, κλείνοντας παράλληλα την εβδομάδα με τους επενδυτές να αποτιμούν τις τελευταίες εξελίξεις στο μέτωπο του διεθνούς εμπορίου, μετά τις ανακοινώσεις του Ντόναλντ Τραμπ για νέους δασμούς, αλλά και τις γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 έκλεισε με άνοδο 0,84% στις 644,67 μονάδες, ενώ ο Euro Stoxx 50 ενισχύθηκε κατά 1,23% στις 6.286,60 μονάδες.

Στους επιμέρους δείκτες, ο γερμανικός DAX στο Χρηματιστήριο της Φρανκφούρτης κατέγραψε κέρδη 1,33% στις 25.091 μονάδες, ενώ ο γαλλικός CAC 40 ενισχύθηκε κατά 0,88% στις 8.372 μονάδες. Στο Λονδίνο, ο FTSE 100 έκλεισε με άνοδο 0,94% στις 10.739 μονάδες, ενώ ο ιταλικός FTSE MIB στο Μιλάνο πρόσθεσε 0,95% στις 51.802 μονάδες. Στην Ισπανία, ο IBEX 35 ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση με κέρδη 1,68% στις 19.589 μονάδες.

Στην αγορά πετρελαίου, οι τιμές υποχώρησαν περίπου 4% την Παρασκευή, ωστόσο ολοκλήρωσαν την εβδομάδα με ισχυρά κέρδη, καθώς οι ανησυχίες για τις ενεργειακές ροές στην Ερυθρά Θάλασσα και η κλιμάκωση των εντάσεων στη Μέση Ανατολή διατήρησαν την αγορά σε εγρήγορση. Το Brent έκλεισε κάτω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, αλλά κατέγραψε εβδομαδιαία άνοδο άνω του 10%.

Στο ταμπλό, η μετοχή της Volkswagen σημείωσε οριακές απώλειες 2.03%, στον απόηχο της ανακοίνωσης για κέρδη χαμηλότερα των εκτιμήσεων στο β' τρίμηνο. Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης κατέγραψε λειτουργικά κέρδη ύψους 3,5 δισ. ευρώ για το διάστημα Απριλίου-Ιουνίου, σημειώνοντας πτώση σχεδόν 10% σε ετήσια βάση, έναντι εκτιμήσεων των αναλυτών της LSEG για 4,3 δισ. ευρώ.

Στο μέτωπο της οικονομίας, ο Τραμπ ανακοίνωσε νέους δασμούς μεταξύ 10% και 12,5% στις εισαγωγές από 60 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίοι θα τεθούν σε ισχύ μετά τη λήξη των προσωρινών μέτρων που είχαν εφαρμοστεί τον Φεβρουάριο. Οι νέοι δασμοί αποτέλεσαν αποτέλεσμα έρευνας που ξεκίνησε στα μέσα Μαρτίου για την εξέταση της χρήσης αγαθών που παράγονται με καταναγκαστική εργασία στις εφοδιαστικές αλυσίδες των εμπορικών εταίρων των ΗΠΑ.

Στα μακροοικονομικά στοιχεία, η συρρίκνωση του ιδιωτικού τομέα στη Γαλλία επιβραδύνθηκε τον Ιούλιο, καθώς ο κλάδος των υπηρεσιών κατέγραψε οριακή υποχώρηση. Ο προκαταρκτικός σύνθετος δείκτης παραγωγής (Composite Output Index) της S&P Global αυξήθηκε στις 49,6 μονάδες από 47,2 μονάδες τον Ιούνιο.

Παράλληλα, ο ιδιωτικός τομέας στη Γερμανία επέστρεψε σε τροχιά ανάπτυξης τον Ιούλιο, για πρώτη φορά έπειτα από τέσσερις μήνες, με βασικό μοχλό τη σημαντική ανάκαμψη της μεταποιητικής παραγωγής. Ο σύνθετος δείκτης υπευθύνων προμηθειών (Composite Flash PMI) της S&P Global διαμορφώθηκε στις 51,2 μονάδες από 49,5 μονάδες τον Ιούνιο, υπερβαίνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.