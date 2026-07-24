Τραμπ: Προειδοποιεί Κίνα και Ρωσία να μην πουλήσουν όπλα στο Ιράν

Αξιόπιστες θεωρεί ο Ντόναλντ Τραμπ τις δεσμεύσεις του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι οι χώρες τους δεν πρόκειται να προμηθεύσουν με όπλα το Ιράν, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Αξιόπιστες θεωρεί ο Ντόναλντ Τραμπ τις δεσμεύσεις του Κινέζου προέδρου Σι Τζινπίνγκ και του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν ότι οι χώρες τους δεν πρόκειται να προμηθεύσουν με όπλα το Ιράν, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο Truth Social.

Παράλληλα, προειδοποιεί πως οποιαδήποτε στρατιωτική στήριξη προς την Τεχεράνη θα ήταν «πολύ κακή» για την Κίνα και τη Ρωσία και δεν θα εξυπηρετούσε τα συμφέροντά τους.

Ο Τραμπ αναφέρθηκε επίσης στον πόλεμο στην Ουκρανία, σημειώνοντας ότι η σχέση του με τον Πούτιν παραμένει καλή, όπως και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ενώ διευκρίνισε ότι οι ΗΠΑ δεν πωλούν όπλα απευθείας στην Ουκρανία, αλλά σε χώρες του ΝΑΤΟ.

Αναλυτικά η ανάρτηση Τραμπ:

«Ο Πρόεδρος Σι, κατά τη πρόσφατη συνάντησή μας στο Πεκίνο, μου είπε ότι δεν θα έδινε ούτε θα πωλούσε, υπό καμία περίπτωση, όπλα στην Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν - και η δήλωση αυτή αφορούσε και τις κινεζικές εταιρείες. Λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση μας, πιστεύω τον λόγο του και, εξάλλου, του κάνω κι εγώ πολύ μεγάλες χάρες. Ομοίως, ο Πρόεδρος Πούτιν, παρά τον φρικτό πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία (η σχέση μας παραμένει καλή, όπως και με τον Πρόεδρο Ζελένσκι), μου είπε ότι δεν θα πουλήσει όπλα στο Ιράν. Κατανοεί ότι δεν πουλάω όπλα στην Ουκρανία, αλλά σε χώρες του ΝΑΤΟ. Αυτές πληρώνουν την πλήρη τιμή, και δεν έχω ιδέα για το πώς διανέμονται αυτά τα όπλα. Επομένως, δύο μεγάλες χώρες για τις οποίες οι άνθρωποι μιλούν συχνά σε σχέση με το Ιράν, κατά τη γνώμη μου, δεν συμμετέχουν. Αν το έκαναν, θα ήταν πολύ κακό για αυτές - σίγουρα δεν θα ήταν προς το συμφέρον τους. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖ. ΤΡΑΜΠ».