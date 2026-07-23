Πρόστιμο σχεδόν 1 δισ. ευρώ από ΕΕ στην Google

460 εκατ. ευρώ για προνομιακή μεταχείριση των υπηρεσιών της στο Google Search και 430 εκατ. ευρώ για παρεμπόδιση των developers στο Play Store.

Πρόστιμο 890 εκατ. ευρώ επέβαλαν στην Google, οι ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές επειδή η θυγατρική της Alphabet παρέχει προνομιακή μεταχείριση στις δικές της υπηρεσίες. Το πρόστιμο είναι το πρώτο που επιβάλλεται στην Google βάσει του Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Ψηφιακών Αγορών (Digital Markets Act - DMA), που στοχεύει στον έλεγχο των λειτουργικών πρακτικών των μεγάλων τεχνολογικών εταιρειών στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση της κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης εκ μέρους τους.

Συγκεκριμένα, πρόστιμο ύψους 460 εκατ. ευρώ επιβλήθηκε στην Google για προνομιακή μεταχείριση των δικών της υπηρεσιών στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης Google Search. Σε αυτό προστίθεται δεύτερο πρόστιμο 430 εκατ. ευρώ για την παρεμπόδιση των developers που χρησιμοποιούν το Play Store να κατευθύνει τους πελάτες προς άλλα εικονικά σημεία πώλησης.

Παράλληλα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διαπίστωσε ότι η Google παρέχει προνομιακή μεταχείριση στις δικές της υπηρεσίες, όπως καταστήματα και ξενοδοχεία, έναντι τρίτων στην αναζήτηση. Η Google εμφανίζει τις δικές της υπηρεσίες «με πιο εμφανή τρόπο στα αποτελέσματα αναζήτησης», ενώ παρόμοια τρίτα μέρη «δεν έχουν την ίδια προβολή», ανέφερε η Κομισιόν.

Ο αμερικανικός γίγαντας παραβιάζει την υποχρέωση ενημέρωσης μέσω του Google Play τους πελάτες για εναλλακτικές, μερικές φορές φθηνότερες προσφορές, ακόμη και οι σύνδεσμοι αν βρίσκονται σε εξωτερικούς ιστότοπους εκτός του app της. «Η Google εμποδίζει τους προγραμματιστές εφαρμογών να επικοινωνούν και να προωθούν ελεύθερα προσφορές και να συνάπτουν συμβάσεις με χρήστες σε κανάλια διανομής της επιλογής τους, συμπεριλαμβανομένων των καταστημάτων εφαρμογών τρίτων», επεσήμανε η Κομισιόν.

Ουσιαστικα, προσάπτεται στην Google ότι εφάρμοζε την πρακτική του antisteering στο Google Play. Μία πρακτική που απαγορεύεται από τον DMA και έχει ως στόχο να εμποδίσει τους developers να προωθούν άλλα ψηφιακά καταστήματα εφαρμογών. Η Google, η οποία έχει προτείνει ή εφαρμόσει μέτρα σε μία προσπάθεια εναρμονισμού με τον DMA, έχει προθεσμία 60 ημερών για να δεχθεί την απόφαση. Πέραν αυτού του χρόνου, επαπειλείται η επιβολή επιπλέον προστίμων.

Η Google καλείται να αντιμετωπίζει τις υπηρεσίες τρίτων στα αποτελέσματα αναζήτησης με «δίκαιο και μη μεροληπτικό τρόπο» και να επιτρέπει στους προγραμματιστές που διανέμουν τις εφαρμογές τους μέσω του Google Play Store να «προωθούν προσφορές και να συνάπτουν συμβάσεις με χρήστες όχι μόνο εντός αλλά και εκτός του app της», διαμηνύει η Κομισιόν.

Δηλώσεις Ριμπέρα - Βίρκουνεν

Η Τερέσα Ριμπέρα, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για μια Καθαρή, Δίκαιη και Ανταγωνιστική Μετάβαση, δήλωσε σχετικά: «Η Googleδεν συμμορφώθηκε όπως έπρεπε με την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές, οπότε σήμερα λάβαμε αποφασιστικά αλλά και ισορροπημένα μέτρα επιβολής της νομοθεσίας, επιβάλλοντας κυρώσεις για τις παραβιάσεις αυτές. Τα καλά προϊόντα θα πρέπει να έχουν επιτυχία επειδή είναι καλύτερα από τα άλλα και όχι επειδή ανήκουν στην εταιρεία που διαχειρίζεται τη μηχανή αναζήτησης».

«Παράλληλα, οι Ευρωπαίοι καταναλωτές έχουν δικαίωμα να ενημερώνονται από τους προγραμματιστές εφαρμογών για το πού μπορούν να λάβουν τις καλύτερες προσφορές, ακόμη και όταν ο ιδιοκτήτης του καταστήματος εφαρμογών δεν παίρνει κάποιο μερίδιο. Αυτή είναι η υπόσχεση της Πράξης για τις Ψηφιακές Αγορές: να προστατεύει τη δικαιοσύνη, τις επιλογές και την καινοτομία στις ψηφιακές αγορές προς όφελος όλων των Ευρωπαίων πολιτών» πρόσθεσε.

Η Χένα Βίρκουνεν, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος για την Τεχνολογική Κυριαρχία, την Ασφάλεια και τη Δημοκρατία, δήλωσε σχετικά: «Οι δύο αποφάσεις που εγκρίναμε σήμερα επιβεβαιώνουν την αποφασιστικότητά μας να εφαρμόσουμε την Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές για το καλό των επιχειρήσεων και της καινοτομίας. Διαπιστώσαμε ότι η Google βλάπτει τις επιχειρήσεις που προσφέρουν παρόμοιες υπηρεσίες, όπως οι αγορές ή τα αθλητικά, καθώς δεν τους παρέχει το ίδιο επίπεδο προβολής στο Google Search».

«Επίσης, διαπιστώσαμε ότι η Google περιορίζει τους προγραμματιστές εφαρμογών και δεν τους επιτρέπει να παρέχουν φθηνότερες προσφορές σε πελάτες στο Google Play. Πρέπει τώρα να πάψει τη παραβίαση και να μην την επαναλάβει στο μέλλον. Οι σημερινές αποφάσεις στέλνουν ξεκάθαρο μήνυμα: δεν θα διστάσουμε να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία που έχουμε στη διάθεσή μας για να προστατεύσουμε τις επιχειρηματικές ευκαιρίες και τις ευκαιρίες καινοτομίας που προσφέρει η Πράξη για τις Ψηφιακές Αγορές» συμπλήρωσε.

Τι απαντά η Google

«Δεν πρόκειται για ισότιμο ανταγωνισμό, πρόκειται για υποβάθμιση των προϊόντων που επιβάλλεται από μέλη μίας μικρής ομάδας με κίνητρο τα δικά τους συμφέροντα, εις βάρος των ευρωπαϊκών εταιρειών και των ευρωπαίων καταναλωτών», υποστήριξε ο Κεντ Γουόκερ, πρόεδρος παγκόσμιων επιχειρήσεων της Google, προσθέτοντας το κανονιστικό πλαίσιο πρέπει «να βελτιώνει τα προϊόντα, όχι να τα μετατρέπει σε λιγότερο καλά».

Ως προς τις αλλαγές που πρέπει να γίνουν στο Play Store, θα σήμαιναν κινδύνους στον τομέα της ασφάλειας, αποδυναμώνοντας τους ελέγχους που πραγματοποιούνται από την Google. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ήδη επιβάλει κυρώσεις κατά των Apple και Meta βάσει του DMA, αλλά για χαμηλότερα ποσά (500 και 200 εκατ. ευρώ αντίστοιχα). Για την Google η απόφαση προστίθεται σε μία σειρά αρνητικών γι' αυτήν αποφάσεων στην Ευρώπη.