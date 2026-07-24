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NATO: Επιβεβαίωσε την κατάρριψη drone από συμμαχικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας

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NATO: Επιβεβαίωσε την κατάρριψη drone από συμμαχικά αεροσκάφη στον εναέριο χώρο της Ρουμανίας
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H Αεροπορική Διοίκηση του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε σήμερα ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) καταρρίφθηκε από μαχητικά των συμμαχικών δυνάμεων υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο του ΝΑΤΟ στον ρουμανικό εναέριο χώρο.

H Αεροπορική Διοίκηση του ΝΑΤΟ επιβεβαίωσε σήμερα ότι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) καταρρίφθηκε από μαχητικά των συμμαχικών δυνάμεων υπό τη διοίκηση και τον έλεγχο του ΝΑΤΟ στον ρουμανικό εναέριο χώρο.

Οι ρουμανικές αρχές ανέφεραν νωρίτερα σήμερα ότι ένα μαχητικό F-16 είχε καταρρίψει ένα drone που είχε εισέλθει στον εναέριο χώρο της χώρας.

Το ΝΑΤΟ δήλωσε ότι διεξάγεται έρευνα και ότι η Συμμαχία βρίσκεται σε στενή επαφή με τις ρουμανικές αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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tags:
ΝΑΤΟ
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