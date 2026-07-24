Ρωσία: Έπληξε εγκατάσταση drone κοντά στο Κίεβο

Η Ρωσία έπληξε εγκατάσταση έξω από το Κίεβο, όπου γίνονταν επιδείξεις με ουκρανικά και ξένα drones που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις εναντίον ρωσικών πολιτικών στόχων, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.

Η Ρωσία έπληξε εγκατάσταση έξω από το Κίεβο, όπου γίνονταν επιδείξεις με ουκρανικά και ξένα drones που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις εναντίον ρωσικών πολιτικών στόχων, ανακοίνωσε το ρωσικό υπουργείο Άμυνας.



Σύμφωνα με το υπουργείο, κατά τη στιγμή της επίθεσης βρίσκονταν στον χώρο της εγκατάστασης προγραμματιστές και κατασκευαστές drones, διοικητές των ουκρανικών στρατιωτικών δυνάμεων drones καθώς και αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών που συμμετείχαν στον σχεδιασμό επιθέσεων κατά της Ρωσίας.



Μια ρωσική βαλλιστική πυραυλική επίθεση στην περιοχή του Κιέβου της Ουκρανίας προκάλεσε το θάνατο 10 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 100 άλλων σε χώρο όπου διεξαγόταν εκδήλωση της αμυντικής βιομηχανίας, σύμφωνα με δηλώσεις Ουκρανών αξιωματούχων και εκπροσώπων του κλάδου.

Πηγή: ΑΠΕ_ΜΠΕ