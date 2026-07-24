Συμφωνία άνω του 1 δισ. δολ. μεταξύ Verizon - Google

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Verizon, Νταν Σούλμαν, δήλωσε την Παρασκευή ότι η εταιρεία εξασφάλισε συμφωνία με την Google, αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, για την παροχή συνδεσιμότητας «dark fiber».

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Verizon, Νταν Σούλμαν, δήλωσε την Παρασκευή ότι η εταιρεία εξασφάλισε συμφωνία με την Google, αξίας άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων, για την παροχή συνδεσιμότητας «dark fiber» -οπτική ίνα που δεν έχει τεθεί σε λειτουργία- για τα κέντρα δεδομένων του τεχνολογικού κολοσσού των μηχανών αναζήτησης.

«Έχουμε και άλλες συμφωνίες που αναμένουμε να ανακοινώσουμε μέχρι το τέλος του έτους, οι οποίες συνολικά αναμένεται να αποφέρουν έσοδα πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων τα επόμενα χρόνια», δήλωσε ο Σούλμαν σε τηλεδιάσκεψη της Verizon μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Η Verizon δήλωσε ότι η συμφωνία αντικατοπτρίζει τις προσπάθειές της να δημιουργήσει μια αυτόνομη επιχείρηση συνδεσιμότητας που θα επικεντρώνεται στην υποστήριξη πολυεθνικών οργανισμών. Επίσης, ανέφερε ότι το κόστος που σχετίζεται με την απόκτηση και διατήρηση πελατών θα συνεχίσει να βελτιώνεται.

Οι πρωτοβουλίες μετασχηματισμού που συζητήθηκαν το προηγούμενο τρίμηνο απέφεραν απτά αποτελέσματα όπως ανέφερε, ενώ παραμένει σε καλό δρόμο για να επιτύχει εξοικονόμηση τουλάχιστον 9 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε λειτουργικά έξοδα και κεφαλαιουχικές δαπάνες.